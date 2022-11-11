3 aylar ne zaman başlıyor 2023? 3 aylar ne zaman, hangi ay, hangi gün başlayacak? 2023 yılında Recep ayının ilk günü ne zamandır?

Mübarek 3 ayların başlamasına kaç ay kaldı merak ediliyor. Peki, Üç aylar ne zaman 2023? 3 aylar ne zaman, hangi ay, hangi gün başlayacak? 2023 yılında Recep ayının 1. günü ne zamandır? Recep ayının ilk günü ne zaman, hangi gün? Mübarek üç ayların ilk günü hangi güne denk geliyor? 3 aylar 2023 yılında hangi ayda olacak? İşte detaylar...

Üç aylar ne zaman 2023? Sorusu merak konusu oldu. İslam aleminin beklediği üç aylar başlangıcı Diyanet tarafından açıklandı. 3 Aylar, Receb ayı ile başlıyor, Şaban ayının ardından da 11 ayın Sultanı Ramazan ayında oruçlar tutulduktan sonra, sona eriyor. Peki, 2023 üç aylar ne zaman başlıyor? 3 aylar ne zaman? Mübarek 3 aylar ne zaman başlayacak? Recep-Şaban-Ramazan ne zaman başlıyor, hangi gün, hangi ay? İşte 2023 Üç aylar başlangıç tarihi...

2023 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Üç aylar Receb ayının 1. günü başlayacaktır. 2023 yılında 3 aylar 23 Ocak 2023 tarihinde başlayacak. Recep ayının ilk günü 23 Ocak 2023 tarihine denk gelmektedir.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylara yaklaşık 3 ay kaldı. Mübarek üç aylar Receb ayı ile başlıyor. Üç aylar 23 Ocak 2023 Pazartesi günü ile başlayacaktır.

3 ayların başlangıcı : 23 Ocak 2023 Pazartesi

2023 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2023 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 26 Ocak 2023 Perşembe

26 Ocak 2023 Perşembe Miraç Kandili : 17 Şubat 2023 Cuma

17 Şubat 2023 Cuma Berat Kandili : 6 Mart 2023 Pazartesi

6 Mart 2023 Pazartesi Kadir Gecesi : 17 Nisan 2023 Pazartesi

17 Nisan 2023 Pazartesi Mevlid Kandili : 26 Eylül 2023 Salı

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Üç aylarda Müslümanlara, yaptığı ibadetlerin daha fazlasını yapmaları önerilir. Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Yani üç aylarda faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.