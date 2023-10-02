Üç aylar veya Mübarek üç aylar, Hicri takvimde yer alan ve dinimizde en mübarek aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. 2024 yılında Üç aylar ne zaman başlayacak merak ediliyor. 3 aylara sayılı günler kala vatandaşlar, 3 Aylar ne zaman 2024? Üç Aylar hangi ay, hangi gün başlıyor? 2024 yılında 3 Ayların birinci günü ne zamana denk geliyor? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

3 Aylar ne zaman 2024? Üç Aylar'a kaç gün kaldı? 3 aylar hangi ay, hangi gün? 2024 yılında 3 Ayların birinci günü ne zamana denk geliyor?

3 aylara kaç gün var? 3 aylara ne kadar kaldı? Üç aylar ne zaman 2024? sorularının cevapları merak konusu oldu. İslam aleminin beklediği üç aylar başlangıcı Diyanet tarafından açıklandı. 3 Aylar, Receb ayı ile başlıyor, Şaban ayının ardından da 11 ayın Sultanı Ramazan ayında oruçlar tutulduktan sonra, sona eriyor. Peki, 3 Aylar ne zaman 2024? Üç Aylar hangi ay, hangi gün başlıyor? 2024 yılında 3 Ayların birinci günü ne zamana denk geliyor?

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Üç aylarda Müslümanlara, yaptığı ibadetlerin daha fazlasını yapmaları önerilir. Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Yani üç aylarda faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.

2024 YILINDA ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024 yılında 3 aylar 12 Ocak, Cuma tarihinde başlayacak. Recep ayının ilk günü 23 Ocak 2024 tarihine denk gelmektedir.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylara yaklaşık 4 ay kaldı. Mübarek üç aylar Ocak ayında ile başlıyor. Üç aylar 24 Ocak 2024 Pazartesi günü ile başlayacaktır.

3 ayların başlangıcı : 12 Ocak 2024 Cuma

2024 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili