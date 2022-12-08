3 Aylar ne zaman 2023? Üç Aylar'a kaç gün kaldı? 3 aylar hangi ay, hangi gün? 2023 yılında 3 Ayların birinci günü ne zamana denk geliyor?

Üç aylar veya Mübarek üç aylar, Hicri takvimde yer alan ve dinimizde en mübarek aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. 2023 yılında Üç aylar ne zaman başlayacak merak ediliyor. 3 aylara sayılı günler kala vatandaşlar, 3 Aylar ne zaman 2023? Üç Aylar hangi ay, hangi gün başlıyor? 2023 yılında 3 Ayların birinci günü ne zamana denk geliyor? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

3 aylara kaç gün var? 3 aylara ne kadar kaldı? Üç aylar ne zaman 2023? sorularının cevapları merak konusu oldu. İslam aleminin beklediği üç aylar başlangıcı Diyanet tarafından açıklandı. 3 Aylar, Receb ayı ile başlıyor, Şaban ayının ardından da 11 ayın Sultanı Ramazan ayında oruçlar tutulduktan sonra, sona eriyor. Peki, 3 Aylar ne zaman 2023? Üç Aylar hangi ay, hangi gün başlıyor? 2023 yılında 3 Ayların birinci günü ne zamana denk geliyor?

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Üç aylarda Müslümanlara, yaptığı ibadetlerin daha fazlasını yapmaları önerilir. Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Yani üç aylarda faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.

2023 YILINDA ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylar Receb ayının 1. günü başlayacaktır. 2023 yılında 3 aylar 23 Ocak 2023 tarihinde başlayacak. Recep ayının ilk günü 23 Ocak 2023 tarihine denk gelmektedir.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylara yaklaşık 3 ay kaldı. Mübarek üç aylar Receb ayı ile başlıyor. Üç aylar 23 Ocak 2023 Pazartesi günü ile başlayacaktır.

3 ayların başlangıcı : 23 Ocak 2023 Pazartesi

3 AYLARA KAÇ GÜN KALDI?

3 Aylar 23 Ocak 2023 tarihinde başlayacak. Bugün 8 Aralık günündeyiz. Haliyle 3 aylara toplam 46 gün kalmıştır.

2023 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2023 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir: