Kadın emeğini ekonomiye kazandırmak amacıyla düzenlenen '3. Atakum Kadın Emeği Festivali Sahil'de' etkinliği voleybol karşılaşmaları, dans gösterileri, çekilişler ve konserlerle dolu dolu geçti.

Atakum Belediyesi, Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği, Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Özgecan Kadın Danışma Merkezi iş birliğinde düzenlenen '3. Atakum Kadın Emeği Festivali Sahil'de'; voleybol karşılaşmaları, çekilişler, eğlenceli oyunlar, dans gösterileri gibi bir dizi etkinliğin yer aldığı renkli bir program sundu.

Katılımcılar, 'Roman Gecesi', Bando 1919'un gösterisi ve Grup Sekans'ın konserleriyle sanat şöleni yaşarken oyun ve spor aktivitelerinde kıyasıya mücadele eden takımların heyecanlarını paylaştı. Samsun ve farklı illerden kadın girişimcilerin takı, seramik, resim ve ahşap çalışmaları gibi el emeği ürünlerini, 130 ayrı stantta sergilediği festival, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Festival programında Samsun Fenerbahçe Spor Okulu'nun katkılarıyla voleybol turnuvası düzenlendi. Denizevleri Amfitiyatro'da düzenlenen turnuvada, 8 takım kıyasıya mücadele etti. Çekişmeli geçen elemeler sonucunda takım sayısı dörde düştü. Ardından ikili yarışmalar ve final etabı oynandı.Turnuvada Burhan Aydın'ın kaptanlığında The Reaper takımı birinci olurken; Yılmaz Sezen kaptanlığında mücadele veren +1 takımı ikinci, Yunus Emre kaptanlığındaki Avengers takımı da üçüncü oldu. Birinci takım 2 bin TL, ikinci takım 1000 TL üçüncü takım ise 500 TL para ödülü kazandı. Finalist takımlar plaketlerini Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'den aldı. Samsun Fenerbahçe Spor Okulu Eğitim Koordinatörü Gözde Çay'a katkılarından dolayı plaket takdim edildi.Turnuva boyunca büyük efor sarf eden yarışmacılar, Grup Sekans'ın şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

Üretici ve girişimci kadınlar, '3. Atakum Kadın Emeği Festivali Sahil'de' etkinliğiyle el emeği ürünlerini pazarla buluşturarak aile bütçelerine katkı sağladı.

Festivalde stant açan vatandaşlardan Hanife Ünal, etkinlikten son derece mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu festivallerin devamını bekliyoruz. Biz ev hanımı olarak evlerimize bu sayede katkıda bulunuyoruz. Onun için tekrar ediyorum. Devamını bekliyoruz" dedi.

Emekli vatandaş Meltem Kaçak da "Normalde İstanbul'da yaşıyorum. Üç senedir Samsun'dayım. Keçeden el ürünleri yapıyorum. El emeğine saygı duyarak burayı açan herkese teşekkür ederim. Herkesin çok büyük emeği var. Bütün hanımlarımızın bu kadar güzel çalışması takdir edici. İnşallah karşılığını da bulur" diye konuştu.