Türkiye genelinde etkili olmaya başlayan soğuk hava ve kar yağışı, 3 Aralık Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunu gündeme taşıdı. Peki, bugün okullar tatil mi 3 Aralık 3034 Salı hangi illerde okullar kar tatili. Peki, 3 Aralık Salı okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi?

3 ARALIK SALI OKULLAR TATİL Mİ?

3 Aralık Salı günü, Türkiye genelinde beklenen kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle, öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Yola çıkmanın zorlaşması ve karın sabah saatlerinde etkisini artırması, tatil beklentilerini yükseltiyor. Okulların tatil olup olmayacağı, her ilin hava koşulları ve ulaşım durumuna göre valilikler tarafından duyurulacak. Öğrenci ve öğretmenler ise valiliklerden gelecek kar tatili haberlerini bekliyor.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisi altına giren illerde, okulların tatil olup olmayacağı en çok merak edilen konulardan biri oldu. Nevşehir, Sivas, Amasya, Ordu, Niğde, Kayseri, Konya ve Kahramanmaraş gibi illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil haberi bekleniyor.

Kar Tatili Beklenen İller:

• Nevşehir

• Sivas

• Amasya

• Ordu

• Niğde

• Kayseri

• Konya

• Kahramanmaraş