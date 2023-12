3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 'empati parkuru' kuruldu

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 'empati parkuru' kuruldu

NİĞDE - Niğde'de '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla 'empati parkuru' kuruldu.

Niğde Valiliği öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Niğde Beleyesi işbirliği ile kurulan parkurda, engellilerin bireysel ve toplumsal yaşamda karşılaştıkları sıkıntılara ilişkin empati duygusunun geliştirilmesi ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Ömer Halisdemir Meydanında çeşitli engeller ile oluşturulan parkurda katılımcıların engelli bireylerin yaşam deneyimini anlama ve empati geliştirmesi için tekerlekli sandalye, işitme engelli, görme engelli, kısıtlı hareket yeteneği gibi empati deneyim noktaları yer aldı. Parkurda engellilerin yaşadıkları zorlukları deneyimleyen Niğde Valisi Cahit Çelik yaptığı açıklamada; "Engellilerimizin günlük hayatta ne tür zorluklarla karşılaştığını deneyimlemek için buraya geldik. Yürümenin ne kadar insan hayatı açısından konfor sağladığını, görmenin, dokunmanın ne kadar önemli olduğunu ancak deneyimleyerek hissedebiliyorsunuz. Gerçekten bazen sahip olduğumuz yeteneklerin çok farkında değiliz. Biz de engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için görev yaptığımız süre içerisinde elimizden gelen her türlü çaba, gayreti göstereceğiz. Amacımız engelli vatandaşlarımızın rahat ve güzel bir şekilde hayatlarına idame ettirmeleri" dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise belediye olarak engelliler için her zaman pozitif ayrımcılık yaptıklarına değindi. Başkan Özdemir; "Engelli vatandaşlarımızın ne zorluklar yaşadığını görmüş olduk. Deneyimlemek çok daha farklı. Empati yapmadan bunu çok fazla anlayamıyoruz. Bunun için de ben başta emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren engelli vatandaşlarımız için de aslında bir pozitif ayrımcılık yapmaya çalışıyoruz. Niğde'de şu an bütün yapılan yeni kaldırımlarda ve eski kaldırımları engelliler için dönüştürdük. Engellilerimizin sosyal hayata katılmasıyla alakalı da çalışmalarımız var. Ekonomiye kazandırmak için de çalışıyoruz. Kurduğumuz ekmek tesisinin satış büfelerinde tamamen engelli vatandaşlarımızı çalıştırıyoruz. Böylece onları da ekonomiye bir şekilde kazandırmış oluyoruz. ve bundan sonra da engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı zorlukları minimuma indirmek için de Niğde Belediyesi olarak her zaman onların yanında olacağız" diye konuştu.

Düzenlenen programda engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olan 13 kurum ve kuruluşa erişilebilirlik belgesi de verildi.