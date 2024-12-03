3 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

3 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 3 Aralık 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 3 Aralık 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Yetki Alanı Dışında ve Tarafların Farklı Birimlerde Bulunmaları Halinde Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

–– Ebelik Yönetmeliği

–– Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği

–– Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

–– Orman ve Su İşleri Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş'ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 23/7/2024 Tarihli ve E:?2023/74, K: 2024/141 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/5/2024 Tarihli ve 2021/7919 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/5/2024 Tarihli ve 2021/30972 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/5/2024 Tarihli ve 2021/32528 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2024 Tarihli ve 2020/28399 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2024 Tarihli ve 2019/22031 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2024 Tarihli ve 2021/4028 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2024 Tarihli ve 2021/32932 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/7/2024 Tarihli ve 2020/27467 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/7/2024 Tarihli ve 2020/39609 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/7/2024 Tarihli ve 2021/28395 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/7/2024 Tarihli ve 2020/12353 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/7/2024 Tarihli ve 2021/40206 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/9/2024 Tarihli ve 2020/19618 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/3/2024 Tarihli ve 2020/35644 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/7/2024 Tarihli ve 2021/10332 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri