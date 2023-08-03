3 Ağustos Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim?
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Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 3 Ağustos haftanın 3. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 3 Ağustos Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? 5 çeşit yemek menüsünde kazananlar kim oldu? Soğuk başlangıç kazananı kim? Çorba kazananı kim? Ara sıcak kazananı kim? Ana yemek kazananı kim? Tatlıda kazanan kim oldu? İşte detaylar...
Masterchef haftanın 3. dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.
MASTERCHEF 3 AĞUSTOS GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?
Soğuk başlangıç:
Çorba:
Ara sıcak:
Ana yemek:
Tatlı:
MASTERCHEF 5 ÇEŞİT YEMEK KAZANANLARI KİMLER KAZANDI?
Masterchef'te haftanın 3. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar 5 çeşit yemek yaptı ve programa katılan 5 konuk yemeklere puan verecek.
Menüler ve kazanan takımlar şu şekilde:
- - Soğuk başlangıç kazanan takımı :
- - Çorba kazanan takımı :
- - Ara sıcak kazanan takımı :
- - Ana yemek kazanan takımı :
- - Tatlı kazanan takımı :
GENEL SKOR : Henüz skor 0-0
KAZANAN TAKIM : -
Haftanın 3. dokunulmazlığını kim kazandı henüz belli olmadı. Birazdan oylama sonucu açıklanacaktır.