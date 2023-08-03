3 Ağustos Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 3 Ağustos haftanın 3. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 3 Ağustos Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? 5 çeşit yemek menüsünde kazananlar kim oldu? Soğuk başlangıç kazananı kim? Çorba kazananı kim? Ara sıcak kazananı kim? Ana yemek kazananı kim? Tatlıda kazanan kim oldu? İşte detaylar...