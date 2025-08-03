3 Ağustos İzmir su kesintisi! İZSU sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi sorgulama İZSU

İzmir'de yaşayanlar şu anda "3 Ağustos İzmir su kesintisi" ve "İZSU sular ne zaman gelecek?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Özellikle 3 Ağustos Pazar günü su akışı olmayan birçok mahallede su sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, kesintinin nedenini merak ediyor. Peki, 3 Ağustos İzmir su kesintisi var mı? İzmir'de 3 Ağustos'ta neden su yok? İşte detaylar...

İZSU SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Su kesintileri sonrası suyun yeniden verilme süresi; altyapı çalışması, yoğun kullanım ve basınç ayarlamaları nedeniyle değişkendir.

Kesinti yaşanıyorsa, İZSU'nun resmi web sitesi veya Alo 185 hattı üzerinden hem mahalle bazlı sorgulama hem de bireysel bilgi alınabilir.

İLÇE: BAYRAKLI

Mahalleler: Çay, Çiçek, Muhittin Erenler, R. Şevket İnce

Kesinti Süresi: 03.08.2025 saat 16:25 ile 18:25 arasında, yaklaşık 2 saat

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: 2164--2 önü

İLÇE: BERGAMA

Mahalleler: Fatih

Kesinti Süresi: 02.08.2025 saat 21:10 ile 23:10 arasında, yaklaşık 2 saat

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

İLÇE: BEYDAĞ

Mahalleler: Atatürk

Kesinti Süresi: 02.08.2025 saat 10:00 ile 17:00 arasında, yaklaşık 7 saat

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Beydağ ilçesi Cumhuriyet ve Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle mahallede su kesintisi yaşanacaktır.

Mahalleler: Atatürk, Cumhuriyet

Kesinti Süresi: 01.08.2025 saat 15:00 ile 16:00 arasında, yaklaşık 1 saat

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Beydağ ilçesi Cumhuriyet ve Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle mahallede su kesintisi yaşanacaktır.

İLÇE: ÇEŞME

Mahalleler: Alaçatı, Altınkum, Altınyunus, Ardıç, Boyalık, Celal Bayar, Cumhuriyet, Çakabey, Çiftlik, Fahrettinpaşa, İsmet İnönü

Kesinti Süresi: 31.07.2025 saat 23:00 ile 01.08.2025 saat 09:00 arasında, yaklaşık 10 saat

Arıza Tipi: Diğer

Açıklama: Çeşme'nin su ihtiyacı Kutlu Aktaş Barajı ve yeraltı kuyularından karşılanmaktadır. İklim değişiklikleri neticesinde yağışların azalması, mevcut su kaynaklarının azalması, Kutlu Aktaş Barajı'nın su rezervinin %5'in altına düşmesi, artan nüfus, turizm ve yaz sezonunun etkileriyle birlikte mevcut kaynakların kritik noktaya gelmesi nedeniyle, zorunlu su kesintisi uygulamasına geçilmiştir. Bu doğrultuda; 31.07.2025 saat 23:00 ile 01.08.2025 saat 09:00 arasında toplam 10 saat süresince su kesintisi yapılmıştır. Bu süreç, ilerleyen günlerde de periyodik olarak farklı saatlerde devam edecektir.

Bu bilgiler, İZSU'nun resmi platformundan alınan verilere dayanmaktadır. Güncel su kesintilerini ve mahalle bazlı duyuruları www.izsu.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.