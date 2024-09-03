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3-4 Eylül Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Yüreğir, Kozan elektrik kesintisi

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Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. Sarıçam, Yüreğir, Kozan elektrik kesintisi listesi araştırılıyor. 3 Eylül günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 3 Eylül Adana'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan elektrik kesintisi listesi yayınlandı. İşte Adana'da yaşanacak elektrik kesintileri...

Adana elektrik kesintisi! Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi! Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (TOROSLAREDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Eylül Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adana elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

SARIÇAM, YÜREĞİR, KOZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Seyhan elektrik kesintisi listesi için tıklayınız .

3-4 Eylül Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Yüreğir, Kozan elektrik kesintisi

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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