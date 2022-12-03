3 - 4 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 4 Aralık Pazar günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 4 Aralık günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 4 Aralık Pazar günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 03.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle KAZIM DİRİK,ÇINAR,BARBAROS,YEŞİLOVA,GAZİ OSMAN PAŞA,YILDIRIM BEYAZIT, RAFET PAŞA, KARACAOĞLAN,KOŞUKAVAK MAHALLELERİ, EKSEL BİMETAL,YILPAR A.Ş.,SANEK GIDA,APAK AMB., ŞÜKRÜ RODOPLU,CARETTA DERİ,VAROLAN OTO, EGESAN OTO,TEZCAN SAÇ,ERKAY DEMİR,DYO BOYA ,UFUK ISICAM,ÖZMEN DERİ, OTOKOÇ,ŞENLER MAK.,AFA SANAYİ
- 03.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle ADALET,MANSUROĞLU,TEPEKULE,OSMANGAZİ MAHALLELERİ,NAİL ÖZKARDEŞ, ENRİCO ALİBERTİ
- 03.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle ÇINARLI MAHALLESİ, ADLİYE SARAYI B/C,OTOKOÇ OTOMOTİV,PTT ÖZEL
- 03.12.2022 09:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE YAYAKENT MAH.ARAPLIOVASI MEVKİİ VE CİVARLARI
- 03.12.2022 09:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE 29 EKİM MAHALLESİ 156,153, 7202, 158, 154 SOKAK VE CİVARLARI
- 03.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,372/8-4-3-6-7-10-11 SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAVAKLIDERE KÖYÜ,KAVAKLIDERE KÖYÜ İÇMESUYU POMPASI,NATO,KRAL TAVUKÇULUK,ÖRNEK TAVUKÇULUK,TÜRER TARIM VE ORMAN ÜRÜNLERİ ,ÜRETMAK MAK. SAN. LTD. ŞTİ.,GRAFİK, DEKORASYON, BİLİŞİM, REKLAM, MOBİLYA TİC. LTD. ŞTİ. (ZİRVE KALIP), TOPAK İNŞ. MADENCİLİK LTD.ŞTİ, OSMANLI NAFTA KİMYA SANAYİ, LATİN REKLAM ,SELİM ÖZTÜRKCAN SÜT ÜR.PAZ.,PAK PLS.SAN.TİC.A.Ş.,ROTORSAN, (TANKAR) ŞİRVAN PETROL ÜRÜNLERİ, ÇITAK RESTORAN ,ARTAŞ (SİMGE) KALIP,NAT RADAR KALETEPE İSTASYONU,DERE MADENCİLİK AŞ. KAVAKLIDERE KÖYÜ,DERE MADENCİLİK SUPOMPA ,AYDINLATMA BENZİNLİK CEMALETTİN YORGUN,MİKROSAN AMB.,FUAT TAŞ OTOMOTİV SANAYİ,KAVKLIDERE CEVAT ER ÇAKMAK
- 03.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADALET,MANAVKUYU MAHALLELERİ,SAKARYA CADDESİ,HAYDAR ALİYEV BUL.,251, 275/7,277/1,613/1, 1586,1593,1594,1594/1-2,1594/14,1594/15,1594/16,1594/21,1594/22,1594/25,1594/26,1600,1643/15, 1643/16,1643/17,2132,2132/1 SOKAKLAR VE CİVARI,TİLDA ÖZEL EĞİTİM ,YEŞEREN KOLEJİ
- 03.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AHMET EFENDİ MAHALLESİ,1106,1107,1005,1109 SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLI MAHALLESİ,YAREN,DEFNE,OKYONUS,ÇAMLICA,AÇELYA SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.12.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma DEMIRCILIK MAHALLESINDEKI TM-1 7/1 NUMARALI BEKLEME KABIN TRAFOSU TAMAMINDA L-32
- 03.12.2022 09:00 10:00 OG Manevra "MUSALLA MAHALLESI FENERBURNU MEVKII OVACIK MAHALLESI KABAÇELIK MEVKII ÇIFTLIK MAHALLESI TAMAMI ŞEHIT MEHMET MAHALLESI TAMAMI ALTINKUM MAHALLESI TAMAMI"
- 03.12.2022 09:00 13:00 OG Şebeke Bakım Çalışması MUSALLA MAHALLESI 1005, 1015, 1020, 1021, 1025, 1032, 1036, 1047 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE ÇEŞME MARINA ÖZEL
- 03.12.2022 09:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım SAKARYA MAHALLESI 3011 SOKAK VE ÇEVRESI L-126 E KOLU
- 03.12.2022 09:00 17:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma ÇINAR KÖY MAH. OVASI KIZILÜZÜM MAH. OVASI VE CIVARLARI
- 03.12.2022 09:00 17:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma CINARKÖY MAH. CINARKÖY KIROVASI KÜME EVLERI VE CIVARLARI
- 03.12.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması DOĞANCILSA MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-2 (C-D KOLU)
- 03.12.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması ARKACILAR MAH. MERKEZ SOKAK TR1 (B KOLU)
- 03.12.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SARISU MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-1
- 03.12.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma GÜMÜLDÜR FEVZI ÇAKMAK MH İNÖNÜ MH MERYAMANA CD TEYFIK YILMAZ CD
- 03.12.2022 09:00 13:00 OG Şebeke Bakım Çalışması KASIMPAŞA MAH. KAYMAKAMLIK VE ADLIYE CIVARI
- 03.12.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması KAYMAKÇI MAHALLESI
- 03.12.2022 09:00 11:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma AYRANCILAR İNÖNÜ MAHALLESI 139,154,156,160 SOKAKLAR ZEKI ÖZTAŞ,YAVUZ SULTAN SELIM,FATIH SULTAN CADDELERI
- 03.12.2022 09:00 12:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma TORBALI MAH METROPOLIS BULVARI BIRKISMI 5155,5159,5147,5149,5179 SOKAKLAR VE CIVARI
- 03.12.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma MURATBEY MAHALLESI 3639,3602/1,3604,3623,3643,3694 SOKAKLAR VE CIVARI
- 03.12.2022 12:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERİÇ MAHALLESİ,5748/7,5748/6,5748/8,5747,5749,5743 VE 5743/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.12.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM DİRİK MAHALLESİ,YEŞİLTEPE,FATİH,ÇINARLI MAHALLELERİ,ÜNİVERSİTE CADDESİ,MÜNİR USLUSOY,SANAYİ SİTESİ,EGEMAK ARKASI,400,402,403,403/1,404,405,406,407,408,408/1,409,410, 411,412,418,1586 SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.12.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ LİMANREİS MAHALLESİ,MİTHATPAŞA CADDESİ,MİMAR SİNAN,PINAR,BEYAZIT, SEYİTHAN,TUNÇ,DEMİR, KARATAŞ,AYDIN ALTAN,CENGİZ TOPEL SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.12.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ LİMANREİS MAHALLESİ,MİTATPAŞA CADDESİ,KIBRIS,IŞIK KAZIM KARABEKİR,SEYİTHAN ,YALI,CENGİZ TOPEL,SELDA BAĞCAN,BİLGİ SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.12.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARLI MAHALLESİ,OTOKOÇ OTOMOTİV,ÖZEL İZMİR EĞİTİM OKULU
- 03.12.2022 13:00 14:00 OG Manevra "MUSALLA MAHALLESI FENERBURNU MEVKII OVACIK MAHALLESI KABAÇELIK MEVKII ÇIFTLIK MAHALLESI TAMAMI ŞEHIT MEHMET MAHALLESI TAMAMI ALTINKUM MAHALLESI TAMAMI"
- 03.12.2022 13:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ÇEŞME DEVLET HASTANESI, FOLKART BOYALIK, REGES OTEL, 7800 OTEL, RADISSON OTEL, MEDICANA HASTANESI, CI İNŞAAT, KAR İNŞAAT, SWISS OTEL
- 03.12.2022 13:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma TORBALI MAH ORHAN ÖZ CADDESI BIRKISMI 5048,5179,5181,5058,5054,5050 SOKAKLAR VE CIVARISOKAKLAR VE CIVARI
- 04.12.2022 03:00 04:00 OG Manevra ÖZBEK, RÜSTEM, ALTINTAŞ, TORASAN, İSKELE, CAMIATIK, İÇMELER, SIRA, YENIKENT, KUŞÇULAR MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 04.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle ADALET,MANSUROĞLU,TEPEKULE,OSMANGAZİ MAHALLELERİ,NAİL ÖZKARDEŞ, ENRİCO ALİBERTİ
- 04.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle KAZIM DİRİK,ÇINAR,BARBAROS,YEŞİLOVA,GAZİ OSMAN PAŞA,YILDIRIM BEYAZIT, RAFET PAŞA, KARACAOĞLAN,KOŞUKAVAK MAHALLELERİ, EKSEL BİMETAL,YILPAR A.Ş.,SANEK GIDA,APAK AMB., ŞÜKRÜ RODOPLU,CARETTA DERİ,VAROLAN OTO, EGESAN OTO,TEZCAN SAÇ,ERKAY DEMİR,DYO BOYA ,UFUK ISICAM,ÖZMEN DERİ, OTOKOÇ,ŞENLER MAK.,AFA SANAYİ
- 04.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle TUNA,GAZİ OSMAN PAŞA,TUNA,MERİÇ,BARBAROS MAHALLELERİ,SELOLOİT FAB.
- 04.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle ÇINARLI MAHALLESİ, ADLİYE SARAYI B/C,OTOKOÇ OTOMOTİV,PTT ÖZEL
- 04.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle MERSİNLİ,HALKAPINAR,YENİŞEHİR,GÜNEY,EMİR SULTAN MAHALLELERİ,AĞIR BAKIM, PTT HİZMET BİNASI,TEPECİK EĞİTİM HST.,ATATÜRK STADYUMU,KAPALI SPOR SALONU
- 04.12.2022 04:00 04:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle İZRAY CER
- 04.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAYAKENT MAHALLESİ ARAPLIOVASI MEVKİİ
- 04.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE MERMERLİ MAHALLESİ - ŞEHİT SELÇUK GÖKMEN CADDESİ-1416-1403-1415-1414-1413 SOKAK VE CİVARLARI
- 04.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ - TÜLBENTLİ MAHALLESİ-PAŞA GECİTİ-TÜRBE GECİTİ-ATATÜRK CADDESİ-SAKIZLI SOKAK-CAMİ SOKAK-CENGİZ TOPEL CADDESİ-CENGİZ TOPEL GECİTİ-ZİYA GÖKALP CADDESİ-MİTHATPAŞA CADDESİ-DİYEM KAHYA CADDESİ-ERTUĞRUL CADDESİ-İMARET SOKAK-ERTUĞRUL GECİTİ-ÇUKUR BAHÇE GECİTİ-HACİBAKİ SOKAK- ADNAN MENDERES CADDESİ-ÇINARLI SOKAK-CEZAİR SOKAK-ZEYBEK SOKAK-DAĞ GECİTİ--İKİZ ÇEŞME SOKAK-KUMRU ÇIKMAZI-KUMRU SOKAK-MEYDAN SOKAK
- 04.12.2022 09:00 13:00 OG Şebeke Bakım Çalışması "16 EYLÜL MH. 3047, 3053, 3014 SOKAKLAR VE ÇEVRESI, TEKKE PLAJI ÇEVRESI, AYASARANDA MEVKII VE ÇEVRESI İSMET İNÖNÜ MAH. 2001 SOKAK KISMEN, İLÇE EMNIYET, ÇEŞME BELEDIYESI, 1001, 1015 1016 2002, 2007, 2010 SOKAKLAR VE ÇEVRESI MUSALLA MAHALLESI ULUSOY LIMAN, 1032, 1039, 1040, 1065, 1066, 1070, 1076, 1083, 1085, 1093 SOKAKLAR VE ÇEVRESI"
- 04.12.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma İSKELE MAH. TR-57 - PARKENT , ELIF , SITELERI , PINAR , ÇIMBITA , ÇITLEMBIK , RADIKA , PELIT , SOKAKLARI VE CIVARI.
- 04.12.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma İSKELE MAH. TR-10 TARIŞBANK SITESI BIR KISMI
- 04.12.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma İSKELE MAH. TR-10 TARIŞBANK SITESI BIR KISMI
- 04.12.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma Y.KIZILCA MAH., ÖRNEKKÖY MAH. NAZARKÖY MAH. ÇINILIKÖY MAHHALLESININ TAMAMI VE CIVARLARI
- 04.12.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ARKACILAR MAHALLESININ TAMAMI (TR1- TR2), (KELLETEPE KÖKDEN ARKACILAR FIDERI)
- 04.12.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması DOĞANCILSA MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-2 (B KOLU)
- 04.12.2022 09:00 15:00 OG Arıza Bakım Onarım ÇAMÖNÜ MAH. ATAKÖY MAH.
- 04.12.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması OĞLANANASI ATATÜRK MAHALLESI KISIK SANAYI BÖLGESI TAMAMI,KISIK YENI MAHALLE, TORBALI YEŞILKÖY MAHALLESI BIR KISMI, SAHIL GÜVENLIK ÖZEL, KITA KOMUTANLIĞI ÖZEL, SAHIL GÜVENLIK KOMUTANLIĞI ÖZEL(M-1815 KABIN TAMAMI)
- 04.12.2022 09:00 11:00 AG Arıza Bakım Onarım UMURBET MAH. SANAYI SITESI 19,20,21,36. SOKAKLAR TR-51
- 04.12.2022 09:00 12:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma GÖKÇEALAN MAH.GÜMÜŞDAĞ TRT VERICILERI VE CIVARLARI MERSINTEPE SOKAK VE CIVARLARI
- 04.12.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma MURATBEY MAHALLESI 3639,3602/1,3604,3623,3643,3694 SOKAKLAR VE CIVARI
- 04.12.2022 09:00 14:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma SUBAŞI MAH.307,233,228,229 SOKAKLAR,SÜLEYMAN BOZKURT CAD BIR BÖLÜMÜ
- 04.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKDERE CADDESİ,GÖKDERE HAYVAN BARINAĞI,AVEA İLETİŞİM HİZM.AŞ., TURKCELL,MUSTAFA ŞANLI, RAMAZAN SABANCI,DOĞAN VEYSEL BOZKUŞ ,MUSTAFA ARSLAN,SELMA AKSOY ,ODAMAN YAĞ SANAYİ,YALIN AMBALAJ (IŞIK YEM SAN.), B.V.İ.C. PVC ALM. AKS BORU.GID. İNŞ.DEM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ., İLKAY MATBACILIK A,Ş,İZGEP ATIK TOPLAMA TESİSİ,İNKA İNŞAAT (CİLASIN LTD.),İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE HAYVAN BARINAĞI
- 04.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇANKAYA,ATİLLA,HATAY ,MİTHATPAŞA,GÜNEŞLİ,MURAT REİS,PİRİ REİS,ARAP HASAN, BASIN SİTESİ, KILIÇ REİS,VATAN MAHALLELERİ,SAİM ÇIKRIKÇI, HALİDE EDİP ADIVAR, İNÖNÜ CADDELERİ,131,136,137, 177,200,184,201,213,241,242,156,199,224,229,230, 231,232, 233 242,255,255/1,255/2,255/3,269,285/2, 320,456,464,466,467,479,485,489, 491,492,493,502,502/ 1-2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 04.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKDENİZ MAHALLESİ ,GAZİ BULVARI Ş.FETHİ BEY CADDESİ ,1337, 1338 SOKAKLAR VE CİVARI
- 04.12.2022 09:30 12:30 OG Arıza Bakım Onarım YAZIBAŞI MAH.İSKELE CD,311,9211,304/1,304,9215/1 SOKAKLAR VE CIVARI
- 04.12.2022 10:00 12:00 AG Arıza Bakım Onarım AG ARIZA BAKIM ONARIM
- 04.12.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARACAOĞLAN MAHALLESİ,M.EMİN ASLAN ,UKAT KARAYOLU TAŞIMACILIĞI,KEMAL ALTINUŞAK ŞÖFÖROĞLU VİNÇ,VGS GERİ DÖNÜŞÜM,KARAYOLLARI
- 04.12.2022 12:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE BATI BETON ALİAĞA ÖZEL TR, İZSU YUKARIŞEHİTKEMAL İÇME SUYU-2, ERT İNŞAAT ÖZEL TR, GÜBRETÜRK AŞ. ÖZEL TR, ÇELİKLER ÖZEL TR, EFS İNŞAAT ÖZEL, AYT PETROL ÖZEL TR, BAŞARAN ÇELEPÇİ ÖZEL TR, HELVACI TR-11, YUSUF DOYDU ÖZEL TR, OHT 2/B TR-7 ÖZEL, AŞAĞI ŞEHİT KEMAL TR, AGROMEY DEPOLARI ÖZEL TR, FEYZİ ERİM ÖZEL TR, AVEA ÖZEL TR, DR TARSA TARIM ÖZEL TR, FORSA DENİZCLİK ÖZEL TR, ACA PET ÖZEL TR, YUKARI ŞEHİT KEMAL TR, BERSEL KİMYA ÖZEL TR, YÜCEL ERDOĞAN ÖZEL TR, ÖZBATILILAR ÖZEL TR, EGETAV ÖZEL TR, YALÇINKAYA PETROL ÖZEL, YASEMİN TARIM ÖZEL, MİMETA KALIP ÖZEL, HELVACI TR-6, HELVACI BÖLGESİ HELVACI TR-2, HELVACI TR-5, TÜMSAN KİMYA ÖZEL, IŞIKSAN KİMYA ÖZEL TR, M-657, İLHAMİ ÇAKAR ÖZEL, M-448 YALÇINKAYA KÖK, ULTRANS TAŞIMACILIK ÖZEL TR, RELOG LOJİSTİK ÖZEL, ÖĞÜNLER HURDA METAL ÖZEL TR, SEVİNDİK ZEYTİNYAĞI ÖZEL TR, HELVACI TR-7, HELVACI TR-3, GS PETROL ÖZEL, İZSU HELVACI ÖZEL TR, ÖZERDEM DEMİR TAH.İNŞ.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ, İZSU YUKARIŞEHİTKEMAL İÇME SUYU-1, EFES DEKOR ÖZEL TR, RAFET GÜLBİL ÖZEL TR, FAHRULLAH TEKMAN ÖZEL TR, KARBON ARAY ÖZEL TR, OKUROĞLU PETROL ÜRÜNLERİ ÖZEL, EGE TAVUKÇULUK ÖZEL TR, ÖZYÜKSEL ULUSLARARASI ÖZEL TR, S.S. HOROZGEDİĞİ KOOP. ÖZEL TR, CEYNAK KÖK, REMAT İNŞAAT ÖZEL TR, TECO ÖZEL TR, HANPORT LOJİSTİK ÖZEL, SE PETROL ÖZEL TR, HELVACI TR-8, HELVACI TR-1, YÜCEBAŞ MAKİNA ÖZEL TR, YASİN KILIÇ ÖZEL TR, ASAYAĞ ÖZEL TR, HELVACI TR-4, GÜBRE TAŞ ÖZEL TR, CEM BİLGİN ÖZEL TR, NUSRETTİN ÜLKER ÖZEL TR, PENAR TEKSTİL ÖZEL, ŞEHİT KEMAL KÖK, OMS METAL ÖZEL TR, HDA YAPI KONTEYNER ÖZEL TR, HATUNDERE DM, EMRE ŞAHİN ÖZEL TR, KARAYOLLARI TR-16 ÖZEL TR, OHT 2/A TR-7 ÖZEL, TR- 6 YENİ FOÇA GİŞE ÖZEL TR, EGETAV ÖZEL TR, ASIM BALABAN ÖZEL TR, HELVACI DM-2, FERHASIR ÖZEL TR, M-715 VE CİVARLARI
- 04.12.2022 12:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK,IŞIKLAR,GÜRPINAR MAHALLELERİ,KARAYOLLARI,AYAKKABICILAR SİTESİ, DEMİRKAN, AYDINLAR CADDELERİ,IŞIKKENT,2,3,4,6,8,9,10,11,14,17,18,19,20,23,24,21, 93,95,108,109,110,111 114,115, 116,118,122,123,124,125,125/2,135,136,137,138,139, 6138,6140,6146,6148,6153-6145,7004 SOKAKLAR, KARA TAŞIMACILARI KOOP.,İŞ YERİ TESİSLERİ,TACETTİN SARGIN,NET DİREKT BİLİŞİM,BORNOVA ÇİFTEL TURİZM GIDA SAN.,BEŞLER KARTON AMBALAJ,ATKASAN ATIK KAĞ.DEĞERLEND.SAN TİC.AŞ.,LİNDE GAZ,AYGAZ
- 04.12.2022 12:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE HELVACI BÖLGESİ ALÇUK TM MENEMENEN -1, TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ, HÜSEYİN ŞAİROĞLU ÖZEL TR, ÜMİT OK ÖZEL, SABAHETTİN ÖZ ÖZEL TR, ERCANLAR YUMURTA ÖZEL, HELVACI TR-10, HELVACI TR-9, FİKRET YEŞİL ÖZEL TR, ERYAŞ ÖZEL TR, SAADET ÖZCAN ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 04.12.2022 12:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ESKİ FOÇA YOLU - TÜRKELLİ KASABA- HATUNDERE- DOLUNAY PETROL - EDE DEMİRÇELİK- RAMO MANDRA -YILDIZ MANDRA - ANADOLU LİSESİ -HALİDE GENCER LİSESİ -ÇOLAK OĞLU -UZMAN SERVİS -KFC ÜZÜM İŞLETMESİ - UTEM ARAŞTIRMA -ÇAVUŞKÖY TARIMSAL ABONELER - RAN TURŞU -TARİHİ YUDUMLAMA - ULUYOL MEVKİ - PEKENTİ YOLU - BELEN YOLU -TÖMEK ÇİFTLİĞİ - KUMTEPE MEVKİ - MERMERLİ MAHALLESİ BİR KISMI -A101 DEPOLARI -MENEMEN TR8 VE TR9 VE SADA HASTANESİ VE CİVARLARI
- 04.12.2022 13:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ERTUĞRUL MAHALLESI TORBALI CADDESI BIR KISMI
- 04.12.2022 14:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ALAÇATI MAHALLESI PETEKLER(KISMEN), SANAYI SITESI, ATATÜRK BULVARI(KISMEN), FAHRETTIN ALTAY CADDESI, İNÖNÜ CADDESI, 16006, 16031, 16032, 16046, 16057, 16061, 16116 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 04.12.2022 14:00 16:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma ATATÜRK MAH.MERYEMANA DAĞI TRT VERICILERI VE CIVARLARI
- 05.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle TUNA,GAZİ OSMAN PAŞA,TUNA,MERİÇ,BARBAROS MAHALLELERİ,SELOLOİT FAB.
- 05.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle MERSİNLİ,HALKAPINAR,YENİŞEHİR,GÜNEY,EMİR SULTAN MAHALLELERİ,AĞIR BAKIM, PTT HİZMET BİNASI,TEPECİK EĞİTİM HST.,ATATÜRK STADYUMU,KAPALI SPOR SALONU