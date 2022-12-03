3 - 4 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

BEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 4 Aralık Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 4 Aralık günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul elektrik kesintisi listesi ve BEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Aralık Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34560710

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 03/12/2022 09:00:00 - 03/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34562770

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3138. sk bölgelerinde 03/12/2022 09:00:00 - 03/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34549884

İSTANBUL ESENYURT ilce -İNCİRTEPE mah sk bölgelerinde 03/12/2022 09:00:00 - 03/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34556791

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 03/12/2022 09:00:00 - 03/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34560650

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 9. sk bölgelerinde 03/12/2022 09:00:00 - 03/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34552476

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1211., 1212., BAĞLARÇEŞME sk / ÇINAR mah 1396. sk bölgelerinde 03/12/2022 09:00:00 - 03/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34562769

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 117., 137., 153., 1589., 1591., 3004., 3030., 3032., 3034., 3036., 3038., 3040., 3042., 3051., 3055., 3057., 3059., 3063., 3073., 3077., 3081., 3083., 3084., 3086., 3087., 3088., 3090., 3093., 3095., 3097., 3101., 3105., 3106., 3108., 3110., 3114., 3118., 3120., 3122., 3136., 3137., 3138., 592., AKÇABURGAZ, HADIMKÖY YOLU, MUHSİN YAZICIOĞLU, OSMAN GAZİ sk / OSMANGAZİ mah 3127., 3133., AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 03/12/2022 09:00:00 - 03/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

ESENLER ilçesinde 2022-12-03 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ESENLER ilçesinde 2022-12-04 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34555343

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.DERE, 1.ENGİN, 1.KIZILAY, 1.MURAT, 1.ÇİMEN, 2.MERİÇ, YOZGAT sk / İNÖNÜ mah 1.GÖKÇE, 1.GÜVEN, 1.MURAT, 1.SEFA, 1301., 2.ALTIN, 2.ENGİN, 2.SEVİM, ALAGEYİK, ARDAHAN, BİGA, CENK, ERLER, HAKAN, SİNOP, YASSI, YOZGAT, YÜCE, YÜCEL, İKİZLER sk bölgelerinde 03/12/2022 10:00:00 - 03/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34557908

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah DEDEPAŞA, HALICILAR KÖŞKÜ, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU'L-EŞRAF, OĞUZHAN, SARAY HAMAMI, SİGORTACI, SİGORTACI ÇIKMAZI, TOMRUKÇU, UYGAR sk bölgelerinde 03/12/2022 00:00:00 - 03/12/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34557907

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, BATTALGAZİ, BÂLİPAŞA, CAZİP, FEVZİPAŞA, HALICILAR, HEMDEM, HEVESKAR, OCAKLI, SARIGÜZEL, VATANDAŞ, YARAN, ZÜLALİ ÇEŞMESİ, ÖKSÜZLER, ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS sk / SEYYİD ÖMER mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA sk bölgelerinde 03/12/2022 00:00:00 - 03/12/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34557909

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah AKSARIKLI, DARÜŞŞAFAKA, HALİÇ, MİSVAK, YEŞİL SARIKLI sk / ZEYREK mah DERS VEKİLİ, HATTAT NAFİZ, HATTAT İZZET, KADI ÇEŞMESİ, YESARİZADE, İHTİYATLI sk bölgelerinde 03/12/2022 00:30:00 - 03/12/2022 01:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34557910

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, BATTALGAZİ, BEDRETTİN SİMAVİ, MUHSİR, MÜTERCİM ASIM, ŞEMSETTİN SAMİ sk / HIRKA-İ ŞERİF mah AHŞAP MİNARE, AKSEKİ, AKSEKİ CAMİİ, AKŞEMSETTİN, ALTAY, ALTAY CAMİİ, BATTALGAZİ, BAŞKÂTİP, BÂLİPAŞA, CEVİZCİ EKREM, DERSİAM, ESKİ ALİPAŞA, FEVZİPAŞA, HACI LÜTFULLAH EFENDİ, HÜSREVPAŞA, KABAKULAK, KADI, KASİDECİ, KEÇECİLER, KIRTAY, MEVKUFATÇI, MEVLÜTÇÜ, MÜTERCİM ASIM, NAKKAŞ LEVNİ, RÜŞTÜ EFENDİ, SADETTİN EFENDİ, SOMUNCULAR, TABAKZADE ÇIKMAZI, UNCU, ÇALAR SAAT, İZZETAĞA sk bölgelerinde 03/12/2022 00:30:00 - 03/12/2022 01:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34557912

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah AYAN, AYNALI DÜKKAN, DURİYE, GEVGİLİ, HACI RIZA, HACI İSA BOSTANI, HACI İSA ÇIKMAZI, HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI, KARANLIKKAPI, KÜRKÇÜ ÇEŞMESİ, KÜRKÇÜ ÇEŞMESİ ÇIKMAZI, PÜSKÜLLÜ, SULTAN ÇEŞMESİ, TAMBURACI, TAVUKÇU ÇIKMAZI, TOPTANCI, TÜRKELİ 1., ÇİLİNGİR sk / BALAT mah AYAN, BEKRİ MUSTAFA, BURÇAK, FENER KÜLHANI, HACI İBRAHİM, HACI İBRAHİM ÇIKMAZI, HIZIR ÇAVUŞ FIRINI, HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI, HIZIR ÇAVUŞ MESCİDİ, KALPAKÇI ÇEŞMESİ, KÖROĞLU, MERDİVENLİ YOKUŞU, RIFAT EFENDİ, SÜTLAÇ, TATLI MEMBA, VODİNA, YARIM BALAT, ÇORBACI ÇEŞMESİ, ÇİLİNGİR, ÇİÇEKLİ BOSTAN sk / DERVİŞ ALİ mah AYAN, AYNALI DÜKKAN, DRAMAN ÇEŞMESİ, EMMETULUMBA, HACI İBRAHİM, KALPAKÇI ÇEŞMESİ, KALPAKÇI ÇEŞMESİ YOKUŞU, KARAPAPAK, SÖĞÜTLÜ BAKKAL, TAMBURACI, TATLI MEMBA, YAZICI CAMİİ, ZÜLÜFLÜ sk bölgelerinde 03/12/2022 01:00:00 - 03/12/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34557911

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah AHMET RÜFAİ, ALBAYRAK, AVCIBAŞI, AYNALI DÜKKAN, AYNALI DÜKKAN ÇIKMAZI, AYVANSARAY, AYVANSARAY KUYUSU, AYVANSARAY KÜLHANI, AĞAÇLI ÇEŞME, BEŞİRGAZİ, CAMBAZ, CAMBAZ ÇIKMAZI, DAMATAŞI, DERVİŞZADE, DERVİŞZADE ARALIĞI, DERVİŞZADE TANDIR ARALIĞI, DRAMAN, DÖKMECİ İBRAHİM, ESNAF LONCASI, GEVGİLİ, HACI RIZA, HACI İSA BOSTANI, HACI İSA MEKTEBİ, HAMAMİ CAMİİ AVLUSU, HELVACI HASAN, KAFESÇİ YÜMNİ, KAMIŞ, KANDİLLİ TÜRBE, KANDİLLİ TÜRBE ÇIKMAZI, KARİYE HANI, KASER, KESMEKAYA, KEÇECİ, KIRKAMBAR, KUNDAKÇI, KÜRKÇÜ ÇEŞMESİ, MAHKEME KÜLHANI, MAHKEME KÜLHANI ARALIĞI, MAHKEMEALTI, MUSTAFAPAŞA BOSTANI, MUSTAFAPAŞA BOSTANI ÇIKMAZI, ODALAR ÇIKMAZI, PASTIRMACI YOKUŞU, PÜSKÜLLÜ, SALDIRMA, SARI ÇİZMELİ, SEBİL, SULTAN ÇEŞMESİ, SİNANAĞA ÇEŞMESİ, TANDIR, TATLICI, TOKLU İBRAHİM DEDE, TOPTANCI, TÜRKELİ 1., YATAĞAN HAMAMI, YÖRÜK, ÇEMBER, ÇETİK PABUÇLU, ÇINÇINLI ÇEŞME, ÇINÇINLI ÇEŞME ARALIĞI sk / DERVİŞ ALİ mah ALİŞAH, ARI, AYNALI DÜKKAN, BESTEKÂR SERVET, CEPKEN, DERVİŞ ALİ, DERVİŞ ALİ ÇIKMAZI, DRAMAN, DİLMAÇ, HACI RIZA, HAMAMİ CAMİİ AVLUSU, KASAP, KEFEVİ, KESMEKAYA, MİRAÇ, SEBZE BOSTANI, SEBZE BOSTANI ARALIĞI, SENA, SÖĞÜTLÜ BAKKAL, TETİK, TOPTANCI, YAHYAZADE, ŞEHİT ÜMİT UÇAN sk / MUHSİNE HATUN mah TAVAŞİÇEŞMESİ sk bölgelerinde 03/12/2022 01:00:00 - 03/12/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34556926

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, BATTALGAZİ, BÂLİPAŞA, CAZİP, FEVZİPAŞA, HALICILAR, HEMDEM, HEVESKAR, OCAKLI, SARIGÜZEL, VATANDAŞ, YARAN, ZÜLALİ ÇEŞMESİ, ÖKSÜZLER, ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS sk / ALİ KUŞÇU mah BAŞHOCA, BAŞMÜEZZİN, BAŞİMAM, BOYACI KAPISI, DARÜŞŞAFAKA, FATİH, FERAİZCİ, FEVZİPAŞA, HACI NECİPBEY, HAFIZPAŞA, MUSANNİF, MÜKERRİR, MÜSTAKİMZADE, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, YUSUF ZİYAPAŞA sk / ATİKALİ mah BAKKALZADE, ESKİ ALTAY, FATİH, FEVZİPAŞA, HAFIZPAŞA, ISPANAKÇI, MEYMENET, MÜSTAKİMZADE, NİŞANCA, SERİN, SİLİSTRE, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, ÇARŞAMBA, ÇELEBİ SÜLEYMAN sk / HIRKA-İ ŞERİF mah FEVZİPAŞA, MEVKUFATÇI sk / SEYYİD ÖMER mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah MÜFTÜ HAMAMI, ŞEBNEM sk / ZEYREK mah GELENBEVİ, HALİÇGÖREN, HATTAT İZZET, KADI ÇEŞMESİ, YENİ DOĞAN, YESARİZADE, İHTİYAR, İHTİYATLI, İHVAN, ŞEBNEM sk bölgelerinde 03/12/2022 02:00:00 - 03/12/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34556924

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk / ALİ KUŞÇU mah sk / ATİKALİ mah sk / AYVANSARAY mah sk / BALAT mah sk / CANKURTARAN mah sk / DERVİŞ ALİ mah sk / HIRKA-İ ŞERİF mah sk / KARAGÜMRÜK mah sk / MOLLA GÜRANİ mah sk / MUHSİNE HATUN mah sk / MİMAR HAYRETTİN mah sk / MİMAR KEMALETTİN mah sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah sk / ZEYREK mah sk bölgelerinde 03/12/2022 02:00:00 - 03/12/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34556923

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk / ALİ KUŞÇU mah sk / ATİKALİ mah sk / AYVANSARAY mah sk / BALAT mah sk / DERVİŞ ALİ mah sk / HIRKA-İ ŞERİF mah sk / KARAGÜMRÜK mah sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah sk / MOLLA GÜRANİ mah sk / MUHSİNE HATUN mah sk / SEYYİD ÖMER mah sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah sk / ZEYREK mah sk / İSKENDERPAŞA mah sk / ŞEHSUVAR BEY mah sk bölgelerinde 03/12/2022 02:00:00 - 03/12/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34562531

İSTANBUL FATİH ilce -KATİP KASIM mah sk / NİŞANCA mah sk bölgelerinde 03/12/2022 12:00:00 - 03/12/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34547069

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, BALIKÇI, ITIR, KORU ÇIKMAZI, YOSUN, ÇUKUR, İSTEK sk bölgelerinde 03/12/2022 09:00:00 - 03/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34560653

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ŞÜKRÜBEY sk bölgelerinde 03/12/2022 13:00:00 - 03/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.