2T1BB sözleri! BEGE feat. Yung Ouzo - 2T1BB şarkı sözleri! '2T1BB' şarkı sözleri nelerdir?
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BEGE-Berkcan Güven'in yeni şarkısı BEGE feat. Yung Ouzo - 2T1BB şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 800 bin izlenme ve 85 bin beğenme aldı. Peki, BEGE feat. Yung Ouzo - 2T1BB şarkısının sözleri nelerdir? 2T1BB ne demek? 2T1BB açılımı nedir? 2T1BB sözleri nelerdir?
BEGE feat. Yung Ouzo - 2T1BB şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri BEGE ve Yung Ouzo'ya aittir.
2T1BB ŞARKI SÖZLERİ
"Bege
Artık tat yok hiç bir zaman
üstüm dolu flex yarına yalan
olucam çünkü
basmadım onlara ağladılar x3
***
sonunda
dedim ona ben de nays kız
aynı kelebek
bebek bas kıs
komşu gelecek
hepbu kaygı, bizde gelenek
ve bu vaybım dile pelesenk
***
hakkımda bolca küfür ve hate
ka**ıklar konuşur kötü bu fame
jano neden üste baktın epey
baksa da alamaz hoodie bu bape
***
ya ya
***
2 telefon 1 bad bi**h
gaza basmadım ağladılar
melez gacı onun farkı etnik
ama ablası hastasına
bebek tarzım epey doesn't exist
ama bakamam başkasına
biz o yollardan geçtik
***
ya
***
2 telefon 1 bad bi**h (pırr pırr)
gaza basmadım ağladılar
melez gacı onun farkı etnik
ama ablası hastasına (kachii)
bebek tarzım epey doesn't exist
ama bakamam başkasına
biz o yollardan geçtik
***
Ouzo
2 telefon 1 bad bi**h
2 sim kart manitanin bel slim (oh my god)
bro para tek derdim(cash)
kumaş prada pahali terzi
git gel çok ters tersim
döner baba
kalmaz derdim
bege yapıştırdı
sen içerlendin
hiç tahmin edemeyeceğin yerlerdeyim(fast)
arkana bakma agalar ilerden gelir (o oo)
trapdeyim aga
hayır takip edemem trendleri aga(no)
turla viyanayi degil interrail aga
benzdeyim bugün hayir tren degil aga
nonstop
sü**ük
hotbox
süzüldük
konuşanlar niye birden ürktü
umrumda olamaz hiç bi sü**ük
***
ya (bege)
***
2 telefon 1 bad bi**h (pırr pırr)
gaza basmadım ağladılar
melez gacı onun farkı etnik
ama ablası hastasına
bebek tarzım epey doesn't exist
ama bakamam başkasına
biz o yollardan geçtik
***
Ya, ya, iki telefon, bir bad bi-bi-bi
(Basmadım onlara ağladılar)
(Basmadım onlara ağladılar)
(Basmadım onlara ağladılar)
(Basmadım onlara ağladılar)
(Basmadım onlara ağladılar)
(Basmadım onlara ağladılar)
(Basmadım onlara ağladılar)
***
Ya, ya
Yung BEGE flex, Yung Ouzo
Ege Taştan
Kachi
Qimptoven