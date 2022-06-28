2T1BB sözleri! BEGE feat. Yung Ouzo - 2T1BB şarkı sözleri! '2T1BB' şarkı sözleri nelerdir?

BEGE feat. Yung Ouzo - 2T1BB şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri BEGE ve Yung Ouzo'ya aittir.

2T1BB ŞARKI SÖZLERİ

"Bege

Artık tat yok hiç bir zaman

üstüm dolu flex yarına yalan

olucam çünkü

basmadım onlara ağladılar x3

***

sonunda

dedim ona ben de nays kız

aynı kelebek

bebek bas kıs

komşu gelecek

hepbu kaygı, bizde gelenek

ve bu vaybım dile pelesenk

***

hakkımda bolca küfür ve hate

ka**ıklar konuşur kötü bu fame

jano neden üste baktın epey

baksa da alamaz hoodie bu bape

***

ya ya

***

2 telefon 1 bad bi**h

gaza basmadım ağladılar

melez gacı onun farkı etnik

ama ablası hastasına

bebek tarzım epey doesn't exist

ama bakamam başkasına

biz o yollardan geçtik

***

ya

***

2 telefon 1 bad bi**h (pırr pırr)

gaza basmadım ağladılar

melez gacı onun farkı etnik

ama ablası hastasına (kachii)

bebek tarzım epey doesn't exist

ama bakamam başkasına

biz o yollardan geçtik

***

Ouzo

2 telefon 1 bad bi**h

2 sim kart manitanin bel slim (oh my god)

bro para tek derdim(cash)

kumaş prada pahali terzi

git gel çok ters tersim

döner baba

kalmaz derdim

bege yapıştırdı

sen içerlendin

hiç tahmin edemeyeceğin yerlerdeyim(fast)

arkana bakma agalar ilerden gelir (o oo)

trapdeyim aga

hayır takip edemem trendleri aga(no)

turla viyanayi degil interrail aga

benzdeyim bugün hayir tren degil aga

nonstop

sü**ük

hotbox

süzüldük

konuşanlar niye birden ürktü

umrumda olamaz hiç bi sü**ük

***

ya (bege)

***

2 telefon 1 bad bi**h (pırr pırr)

gaza basmadım ağladılar

melez gacı onun farkı etnik

ama ablası hastasına

bebek tarzım epey doesn't exist

ama bakamam başkasına

biz o yollardan geçtik

***

Ya, ya, iki telefon, bir bad bi-bi-bi

(Basmadım onlara ağladılar)

(Basmadım onlara ağladılar)

(Basmadım onlara ağladılar)

(Basmadım onlara ağladılar)

(Basmadım onlara ağladılar)

(Basmadım onlara ağladılar)

(Basmadım onlara ağladılar)

***

Ya, ya

Yung BEGE flex, Yung Ouzo

Ege Taştan

Kachi

Qimptoven

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