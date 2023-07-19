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295 Metre Uzunluğundaki Malta Bayraklı Kruvaziyer Bodrum'a Geldi

Turizm Haberleri

Malta bayraklı 295 metre uzunluğundaki kruvaziyer 'Mein Schiff 5', 2 bin 747 yolcuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Gemide büyük çoğunluğu Alman olmak üzere toplam 2 bin 747 yolcu, 918 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Adası'na hareket edecek.

Malta bayraklı 295 metre uzunluğundaki kruvaziyer "Mein Schiff 5", 2 bin 747 yolcuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Malta bayraklı 295 metre boyunda, 36 metre genişliğindeki Mein Schiff 5, sabah saatlerinde Yunanistan'ın Girit Adası Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemide büyük çoğunluğu Alman olmak üzere toplam 2 bin 747 yolcu, 918 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Adası'na hareket edecek.

2016 yılında denize indirilen 10 katlı dev kruvaziyerin güncel değerinin ise 620 milyon dolar olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turizm

Yunanistan Bodrum Muğla Malta Turizm Haberler

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