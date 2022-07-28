Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 29 Temmuz Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. 29 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı mı 29 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni!

29 TEMMUZ CUMA HUTBESİ YAYINLANDI MI

29 Temmuz Cuma Hutbesi henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.