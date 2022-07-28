29 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 29 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni!
Diyanet İşleri Başkanlığı 29 Temmuz Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı! Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. Peki, 29 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı mı?
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Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 29 Temmuz Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. 29 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı mı 29 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni!
29 TEMMUZ CUMA HUTBESİ YAYINLANDI MI
29 Temmuz Cuma Hutbesi henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.