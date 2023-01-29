29 Ocak 2023 Trt1 Yayın Akışı
TV Haberleri
29 Ocak 2023 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:40 Al Sancak
05:50 Ege'nin Hamsisi
09:10 Al Sancak
11:45 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
18:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:45 3'te 3