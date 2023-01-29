29 Ocak 2023 Trt1 Yayın Akışı TV Haberleri 29 Ocak 2023 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var? Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı 01:40 Al Sancak 05:50 Ege'nin Hamsisi 09:10 Al Sancak 11:45 Enine Boyuna 13:00 Şehrime Hoş Geldiniz 18:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 19:00 Ana Haber 20:00 Teşkilat 23:45 3'te 3 Kaynak: InterSinema.com / TV TV Haberler

Haberler ›› TV ›› 29 Ocak 2023 Trt1 Yayın Akışı - Haberler

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.