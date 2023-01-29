29 Ocak 2023 Star Yayın Akışı TV Haberleri 29 Ocak 2023 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var? Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 01:45 Gecenin Ucunda 04:00 Baba Ocağı 07:00 Ah Nerede 09:00 Meltem Demir ile Hanımeli 10:00 En Güzel Bölüm 10:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler 11:00 Tülin Şahin ile Moda 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 14:00 Yalı Çapkını 16:00 Ömer 18:15 Star Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 23:30 Ömer Kaynak: InterSinema.com / TV Ömer Star TV Haberler

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