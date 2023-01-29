29 Ocak 2023 Ntv Yayın Akışı
TV Haberleri
29 Ocak 2023 Pazar günü Ntv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Ntv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Ntv yayın akışında neler var merak ediliyor. Ntv kanalında bugün neler var?
Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
NTV YAYIN AKIŞI
00:00 Haber Bülteni
00:20 NTV Belgesel Kuşağı Elon Musk'ın Hikayesi (3. Bölüm) Elon Musk Show Tekrar
00:55 Hava Durumu
01:00 Haber Bülteni
01:15 Macerasever (Tekrar)
01:55 Hava Durumu
02:00 Haber Bülteni
02:10 Hava Durumu
02:15 Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler (Tekrar)
03:00 Haber Bülteni
03:10 Hava Durumu
03:15 Adım Adım Sağlık (Tekrar)
04:00 Haber Bülteni
04:25 Hava Durumu
04:30 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler (Tekrar)
05:00 Haber Bülteni
05:10 Hava Durumu
05:15 Ahmet Mümtaz Taylan İle Empati (Tekrar)
06:00 Haber Bülteni
06:15 Ahmet Mümtaz Taylan İle Empati (Tekrar)
06:55 Hava Durumu
07:00 Haber Bülteni
07:30 Hava Durumu
07:35 Gece Gündüz (Tekrar)
07:50 Laf Aramızda
08:00 Haber Bülteni
08:15 Mete Çubukçu İle Pasaport (Tekrar)
08:54 Hava Durumu
09:00 Haber Bülteni
09:15 Avrupa'dan Anadolu'ya
09:55 Hava Durumu
10:00 Haber Bülteni
10:15 Esrarengiz Azerbaycan
10:45 Spor
10:55 Hava Durumu
11:00 Haber Bülteni
11:10 Spor
11:20 Macerasever
11:55 Hava Durumu
12:00 Haber Bülteni
12:20 Spor
12:30 Yaşasın Hayat (Tekrar)
12:55 Hava Durumu
13:00 Haber Bülteni
13:45 Euroleague Top 10
13:50 Lifestyle
13:55 Hava Durumu
14:00 Haber Bülteni
14:15 Kırılma Anı
14:55 Hava Durumu
15:00 Haber Bülteni
15:15 Halkın Sanatı (Tekrar)
15:35 Spor
15:45 Euroleague Özet
15:50 Laf Aramızda
15:55 Hava Durumu
16:00 Haber Bülteni
16:15 Adım Adım Sağlık
16:45 Spor
16:55 Hava Durumu
17:00 Haber Bülteni
17:40 Spor
17:49 Laf Aramızda
17:55 Hava Durumu
18:00 Haber Bülteni
18:10 Spor
18:20 Tekno Hayat (Tekrar)
18:55 Hava Durumu
19:00 Haber Bülteni
19:15 0-->100
19:55 Hava Durumu
20:00 Ana Haber
20:55 Hava Durumu
21:00 Mesut Yar İle Zincirleme Reaksiyon
22:55 Hava Durumu
23:00 Haber Bülteni
23:15 Ayrıcalıklı Rotalar (Tekrar)
23:50 Euroleague Özet
23:55 Hava Durumu