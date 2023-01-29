29 Ocak 2023 Fox Yayın Akışı
TV Haberleri
29 Ocak 2023 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
01:30 Yasak Elma
03:45 Senden Daha Güzel
06:00 Yalnız Kalpler
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Benden Söylemesi
13:00 Taçsız Prenses
16:00 Dokuz Oğuz
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Dokuz Oğuz
23:00 Yasak Elma