29 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
29 Nisan 2023 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Aktüel Futbol
02:00 Inter - Juventus
03:45 İskoçya Premiership Özetler
04:00 Futbol Aklı
06:00 Portekiz Süper Lig Özetler
06:20 Spor Toto Süper Lig Özetler
06:50 Spor Toto 1. Lig Goller
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:45 İtalya Kupası Yarı Final Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:50 Spor Toto 1. Lig Panorama
11:00 Spor Manşet
12:20 İtalya Kupası Yarı Final Özetler
12:30 Gün Ortası
13:30 İtalya Seri A Goller
13:40 İskoçya Premiership Özetler
14:00 TBMM-TV
15:45 Avrupa'dan Futbol
16:00 Gündem Futbol
17:45 Spor Toto Süper Lig Goller
17:55 İtalya Kupası Yarı Final Özetler
18:00 Spor Merkezi
19:40 Hollanda Eredivisie Özetler
20:00 Spor Akşamı
20:50 Portekiz Süper Lig Goller
20:55 Belçika Pro Lig Goller
21:00 Başlama Vuruşu
21:55 Fiorentina - Cremonese
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023