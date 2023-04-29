29 Nisan 2023 Ntv Yayın Akışı
TV Haberleri
29 Nisan 2023 Cumartesi günü Ntv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Ntv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Ntv yayın akışında neler var merak ediliyor. Ntv kanalında bugün neler var?
Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
NTV YAYIN AKIŞI
00:00 Bugün Yarın
00:50 Paranın Nabzı
00:55 Hava Durumu
01:00 Bugün Yarın
01:35 Gece Gündüz (Tekrar)
01:55 Hava Durumu
02:00 Haber Bülteni
02:25 Hava Durumu
02:30 Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler (Tekrar)
03:00 Haber Bülteni
03:10 Hava Durumu
03:15 Mete Çubukçu İle Pasaport (Tekrar)
04:00 Haber Bülteni
04:10 Hava Durumu
04:15 Yaşasın Hayat (Tekrar)
05:00 Haber Bülteni
05:40 Dünyanın Haberi (Tekrar)
05:55 Hava Durumu
06:00 Haber Bülteni
06:10 Hava Durumu
06:15 Halkın Sanatı (Tekrar)
07:00 Haber Bülteni
07:30 Hava Durumu
07:35 Gece Gündüz (Tekrar)
08:00 Haber Bülteni
08:50 Laf Aramızda
08:54 Hava Durumu
09:00 Haber Bülteni
09:15 Macerasever (Tekrar)
09:55 Hava Durumu
10:00 Haber Bülteni
10:15 Ayrıcalıklı Rotalar
10:45 Spor
10:55 Hava Durumu
11:00 Haber Bülteni
11:20 Spor
11:30 Tekno Hayat
11:55 Hava Durumu
12:00 Haber Bülteni
12:10 Spor
12:20 Bakış
12:55 Hava Durumu
13:00 Haber Bülteni
13:55 Hava Durumu
14:00 Haber Bülteni
14:15 0-->100 (Tekrar)
14:55 Hava Durumu
15:00 Haber Bülteni
15:45 Spor
15:55 Hava Durumu
16:00 Haber Bülteni
16:10 Mete Çubukçu İle Pasaport (Tekrar)
16:55 Hava Durumu
17:00 Haber Bülteni
17:45 Spor
17:55 Hava Durumu
18:00 Haber Bülteni
18:10 Spor
18:20 Halkın Sanatı
18:55 Hava Durumu
19:00 Haber Bülteni
19:15 Yaşasın Hayat (Tekrar)
19:55 Hava Durumu
20:00 Ana Haber
20:55 Hava Durumu
21:00 Bambaşka Sohbetler (Tekrar)
21:55 Hava Durumu
22:00 Haber Bülteni
22:15 Ahmet Mümtaz Taylan İle Empati (Tekrar)
23:55 Hava Durumu