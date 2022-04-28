29 Nisan 2022 burç yorumları! Bugün Boğa burcunu neler bekliyor? Astroloji haritasına göre Boğa burcu günlük ve haftalık yükselen burç yorumları…

29 Nisan 2022 Cuma günlük burç yorumlarında neler var, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Boğa burcu için bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. İşte, 29 Nisan 2022 Boğa burcu günlük burç yorumları…

29 NİSAN 2022 CUMA BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Boğa burcunun günlük burç yorumuna göre:

Son dönemde vaktinizi sürekli hayaller kurmakla geçirdiyseniz, silkinip uyanmanızın ve bu projelere gerçekten başlamanızın zamanı geldi. Planlarınızın makul ve sağlam temellere dayanıp dayanmadığını sadece gerçek hayatta görebilirsiniz. Ama gerçekdışı hayallere kapılmaya devam ederseniz, önemli bir fırsatı elden kaçıracak ve değerli enerjinizi de boşa harcamış olacaksınız.

BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU

Yakın mesafelere bazı keyifli seyahatler yapabilirsiniz. Bir hafta sonu gezisi, akşam gezmeleri veya birden fazla şehir içi seyahat, hiç hesapta yokken aniden programınızda yer alabilir. Bunlar esnasında ilginç kişiliklere sahip insanlarla tanışmanız da mümkün. Arkadaş çevrenize yeni yüzleri de dahil edebilirsiniz.

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