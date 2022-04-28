29 Nisan 2022 burç yorumları! Bugün Akrep burcunu neler bekliyor? Astroloji haritasına göre Akrep burcu günlük ve haftalık yükselen burç yorumları…

29 Nisan 2022 Cuma günlük burç yorumlarında neler var, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Akrep burcu için bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. İşte, 29 Nisan 2022 Akrep burcu günlük burç yorumları…

29 NİSAN 2022 CUMA AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Akrep burcunun günlük burç yorumuna göre:

Bugün başkalarına açık davranmak isteyeceğiniz bir ruh hali içinde değilsiniz. Belki de yakın geçmişte bazı başarısızlıkları kabul etmek zorunda kaldınız ve bu da çevrenizdekilere olan güveninizi sarstı. Durumun asıl nedenini bulmak için kendinize zaman tanıyın. Sağlığınız konusunda birtakım kısıtlamalara gitmenizde fayda var. Bedeninizin acilen dinlenmeye ihtiyacı var. Uzun bir maraton koşusu yerine, kısa bir gezinti yürüyüşüne çıkın.

AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU

Yeni ay, aşk hayatınızda bir yenilik olacağını gösteriyor. Sizin için son derece mutluluk verici olacak bu gelişmenin büyüsüne kapılıp gerçekçi olmayan beklentilere girmemelisiniz. Aksi takdirde hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. şanslı sayılar; 3, 21, 1, 18, 19, 20

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