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29 Mayıs üniversiteler tatil mi? 29 Mayıs Pazartesi okul var mı? Seçimden sonra üniversiteler açık mı?

29 Mayıs üniversiteler tatil mi? 29 Mayıs Pazartesi okul var mı? Seçimden sonra üniversiteler açık mı?

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29 Mayıs Pazartesi günü üniversiteler tatil mi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından okul açık olacak mı araştırılıyor. Peki, 29 Mayıs üniversiteler tatil mi? 29 Mayıs Pazartesi okul var mı? Seçimden sonra üniversiteler açık mı? İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimine saatler kala 29 Mayıs günü tatil mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından seçimden sonraki gün okul açık olacak mı araştırılıyor. Üniversitelerin tatil durumu merak konusu oldu. Peki, 29 Mayıs üniversiteler tatil mi? 29 Mayıs Pazartesi okul var mı? Seçimden sonra üniversiteler açık mı? Detaylar haberimizde...

29 MAYIS ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşeceği için Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verilecektir.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

28 Mayıs Seçimi Gündem Haberler

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