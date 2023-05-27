29 Mayıs üniversiteler tatil mi? 29 Mayıs Pazartesi okul var mı? Seçimden sonra üniversiteler açık mı?

29 Mayıs Pazartesi günü üniversiteler tatil mi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından okul açık olacak mı araştırılıyor. Peki, 29 Mayıs üniversiteler tatil mi? 29 Mayıs Pazartesi okul var mı? Seçimden sonra üniversiteler açık mı? İşte detaylar...