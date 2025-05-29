29 MAYIS TV YAYIN AKIŞI Bugün televizyonda neler var?

Her gün milyonlarca kişi, "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun cevabını arıyor. 29 Mayıs TV yayın akışı, yerli dizilerden yarışma programlarına, sabah kuşağından ana haber bültenlerine kadar geniş bir içerik sunuyor. Eğer siz de "29 Mayıs TV yayın akışı açıklandı mı?" diye merak ediyorsanız, tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Sinema

22:45 Sinema

01:45 Yargı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 ATV Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 ATV Ana Haber

20: 00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ / Yerli Sinema

22: 20 Cennete Bilet / Yabancı Sinema

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım / Canlı

10:55 Survivor Panorama / Canlı

12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı