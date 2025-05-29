29 MAYIS TV YAYIN AKIŞI Bugün televizyonda neler var?
29 Mayıs TV yayın akışı, televizyon izleyicilerinin sabah saatlerinden gece yarısına kadar merak ettiği konuların başında geliyor. Bugün hangi kanalda hangi programların yayınlanacağı, gününü planlamak isteyenler için oldukça önemli. Peki, 29 Mayıs TV yayın akışı içerisinde neler var?
Her gün milyonlarca kişi, "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun cevabını arıyor. 29 Mayıs TV yayın akışı, yerli dizilerden yarışma programlarına, sabah kuşağından ana haber bültenlerine kadar geniş bir içerik sunuyor. Eğer siz de "29 Mayıs TV yayın akışı açıklandı mı?" diye merak ediyorsanız, tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Sinema
22:45 Sinema
01:45 Yargı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 ATV Gün Ortası
14: 00 Mutfak Bahane
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 ATV Ana Haber
20: 00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ / Yerli Sinema
22: 20 Cennete Bilet / Yabancı Sinema
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı