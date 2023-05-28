Türkiye 28 Mayıs günü seçime gitti. Vatandaşların gündeminde yer alan seçimin sonuçlanmasının ardından seçimden sonraki gün hastanelerin açık olup olmadığı merak edildi. Vatandaşlar arama motorlarında 29 Mayıs Pazartesi hastaneler açık mı? Yarın hastaneler çalışıyor mu? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

29 Mayıs Pazartesi hastaneler açık mı? sorusu araştırılıyor. ürkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Seçimin sonra ermesinin ardından ise 29 Mayıs günü hastanelerin açık olup olmadığı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 29 Mayıs Pazartesi hastaneler açık mı? Yarın hastaneler çalışıyor mu?

29 MAYIS PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI?

29 Mayıs günü resmi tatil sayılmadığı için yarın hastaneler hizmet vermeye devam edecek.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılan seçimler ile ilgili açıklaması şöyle olmuştu:

"Okullarımızı ve öğretmenlerimizi bir sonraki öğretim gününe rahat ve sağlıklı bir şekilde hazırlayabilmek için seçimin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. 16 Mayıs'ta eğitim öğretim başlayacak. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."

28 Mayıs günü yapılacak olan 2.tur seçimin ardından okulların tatil olması hakkında yapılan açıklama ise şöyle oldu:

"Seçimden sonra okullarımızı eğitim-öğretime hazırlamak için 29 Mayıs'ta okullarımız tatil olacak."