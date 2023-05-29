29 Mayıs otobüsler ücretsiz mi? Bugün metro, İETT, Marmaray ücretsiz mi olacak?

29 Mayıs otobüsler ücretsiz mi, sorusuna yanıt aranıyor. Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda 60 milyondan fazla vatandaş için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Bugün yapılacak seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor. Peki, 29 Mayıs otobüsler ücretsiz mi? Bugün otobüsler ücretsiz mi olacak? Seçim günü otobüsler ücretli mi, ücretsiz mi?

29 MAYIS OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Seçim günü toplu taşımanın ücretsiz olmasına ilişkin ilgili kurumlardan bir açıklama gerçekleştirilmedi. Buna göre seçim günü otobüsler olağan şekilde hizmet vermeye devam edecek. Seçim yasakları kapsamında saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Seçim günü bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.