29 Mayıs okullar tatil mi? 29 Mayıs Pazartesi okul var mı? 29 Mayıs okullar neden tatil?

29 Mayıs günü okullar tatil mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Pazartesi günü okul var mı merak konusu oldu. Peki, 29 Mayıs okullar tatil mi? 29 Mayıs Pazartesi okul var mı? 29 Mayıs okullar neden tatil? İşte detaylar...