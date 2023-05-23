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29 Mayıs okullar tatil mi? 29 Mayıs Pazartesi okul var mı? 29 Mayıs okullar neden tatil?

29 Mayıs okullar tatil mi? 29 Mayıs Pazartesi okul var mı? 29 Mayıs okullar neden tatil?

Gündem Haberleri

29 Mayıs günü okullar tatil mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Pazartesi günü okul var mı merak konusu oldu. Peki, 29 Mayıs okullar tatil mi? 29 Mayıs Pazartesi okul var mı? 29 Mayıs okullar neden tatil? İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Seçimin ertesi günü okullar açık olacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından 29 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi sorusu araştırılıyor. Peki, 29 Mayıs okullar tatil mi? 29 Mayıs Pazartesi okul var mı? 29 Mayıs okullar neden tatil? Detaylar haberimizde...

29 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

29 Mayıs Pazartesi günü okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. 30 Mayıs Salı günü okullarda eğitime kaldığı yerden devam edilecektir.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

28 Mayıs Seçimi Gündem Haberler

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