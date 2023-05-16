14 Mayıs seçimlerinde yaklaşık 6 milyon genç sandık başına giderken, seçimin ikinci turunun gerçekleşeceği 28 Mayıs'a kadar 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin genç seçmen ilk defa sandık başına gidecek. İkinci tura kalan seçim ile ilgili merak edilenler arasında 29 Mayıs okul tatil mi? Seçimden sonraki gün okullar tatil mi? 29 Mayıs Pazartesi okul var mı, yok mu? soruları yer alıyor.

MHP'den seçimin kilit ismi Sinan Oğan'a tepki: Onun bunun mahallemize gece kondu yapmasına müsaade etmeyiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Sinan Oğan ile görüşme olmadı

29 Mayıs okul tatil mi? merak ediliyor. Türkiye'nin kilitlendiği 14 Mayıs'taki 13. Cumhurbaşkanı ve TBMM 28. Dönem Milletvekilleri sona erdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamamasıyla birlikte Türkiye'nin 28 Mayıs'ta ikinci kez sandığa gideceği kesinleşti.

29 MAYIS OKUL TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılan seçimler ile ilgili açıklaması şöyle olmuştu:

"Okullarımızı ve öğretmenlerimizi bir sonraki öğretim gününe rahat ve sağlıklı bir şekilde hazırlayabilmek için seçimin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. 16 Mayıs'ta eğitim öğretim başlayacak. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."

28 Mayıs günü yapılacak olan 2.tur seçimin ardından okulların tatil olması bekleniyor fakat henüz resmi bir açıklama gelmedi.