29 Mayıs noterler açık mı?

29 Mayıs noterler açık mı?
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29 Mayıs noterler açık mı? sorusu, İstanbul'un Fethi nedeniyle resmi tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Özellikle belge onayı, vekaletname gibi resmi işlemleri olanlar, 29 Mayıs'ta noterlerin açık olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki, 29 Mayıs noterler açık mı yoksa kapalı mı olacak?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Mayıs'ta noterlerin çalışma durumu merak konusu. " İstanbul'un Fethi" her ne kadar önemli bir tarihi gün olsa da, resmi tatil takviminde yer almadığı için vatandaşlar, 29 Mayıs noterler açık mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 29 Mayıs noterler açık mı? İşte detaylar...

29 MAYIS NOTERLER AÇIK MI?

29 Mayıs 2025 tarihi, İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümüne denk geliyor. Ancak bu tarih Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmediği için kamu kurumlarında olağan mesai düzeni geçerli olacak.

29 Mayıs noterler açık mı?

29 MAYIS PERŞEMBE NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterlikler, hafta içi her gün olduğu gibi 29 Mayıs Perşembe günü de saat 09.00'da hizmet vermeye başlayacak. Öğle arası genellikle 12.00 – 13.00 arasında yapılırken, noterlikler mesaiye saat 17.00'ye kadar devam edecek.

29 Mayıs noterler açık mı?

29 MAYIS İSTANBUL FETHİ NOTERLER KAPALI MI?

29 Mayıs da bu günlerden biri olduğu için noterler herhangi bir değişiklik olmadan vatandaşlara hizmet verecek.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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