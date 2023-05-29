29 Mayıs Maltepe konseri saat kaçta, nerede? Bugün kimin konseri var? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi Maltepe'de ne konseri var?
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29 Mayıs günü Maltepe'de ne konseri var merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Maltepe'de gerçekleşecek konserin detayları araştırılıyor. Peki, 29 Mayıs Maltepe konseri saat kaçta, nerede? Bugün kimin konseri var? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi Maltepe'de ne konseri var? İşte detaylar...
İstanbul'un Fethi'nin 570. yılında Maltepe etkinlik alanında konser düzenlenecektir. Vatandaşlar tarafından Maltepe konserinin saat kaçta yapılacağı araştırılıyor. Bugün hangi sanatçının sahne alacağı merak konusu oldu. Peki, 29 Mayıs Maltepe konseri saat kaçta, nerede? Bugün kimin konseri var? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi Maltepe'de ne konseri var? Detaylar haberimizde...
29 MAYIS MALTEPE KONSERİ SAAT KAÇTA, NEREDE?
İstanbul'un Fethi'nin 570. yılında Maltepe'de 29 Mayıs özel gösterisi yapılacaktır. İlk olarak mehteran gösterisinin yer alacağı etkinlikte Manga ve An Epic Symhony sahne alacaktır. Maltepe Etlinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek etkinlik saat 19.30'da başlayacaktır.
29 MAYIS MALTEPE'DE NE KONSERİ VAR?
Maltepe Etkinlik Alanı'nda bu akşam İstanbul'un Fethi'ne özel gerçekleştirilecek etkinlik Manga ve An Epic Symhony sahne alacaktır.