29 Mayıs Maltepe konseri saat kaçta, nerede? Bugün kimin konseri var? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi Maltepe'de ne konseri var?

29 Mayıs günü Maltepe'de ne konseri var merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Maltepe'de gerçekleşecek konserin detayları araştırılıyor. Peki, 29 Mayıs Maltepe konseri saat kaçta, nerede? Bugün kimin konseri var? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi Maltepe'de ne konseri var? İşte detaylar...