29 Mayıs İstanbul Hava Durumu! Pazar günü hava nasıl, yağmur var mı? Hafta sonu yağmur var mı? - Haberler

Hafta sonu yağmur var mı merak ediliyor. Vatandaşlar hafta sonu planlarını yapmadan önce bu hafta sonu yağış var mı merak ediyor. Cumartesi ve Pazar günü için hava durumu nasıl olacak sorusuna yanıt aranmakta. Peki, Pazar günü hava nasıl, yağış var mı? Hafta sonu yağış var mı? Yarın yağmur var mı yok mu? Pazar günü yağmur var mı? İşte hafta sonu için İstanbul hava durumu haberimizde...

HAFTA SONU HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hafta sonu Cumartesi günü hava sıcaklığı en düşük 19 derece, en yüksek 28 derece olacak. Nem oranı en düşük %57, en yüksek %85 seviyelerinde olacak.

27 Mayıs Pazar günü hava sıcaklığı en düşük 18 derece, en yüksek 32 derece olacak. Nem oranı en düşük %47, en yüksek %88 seviyelerinde olacak.

24 SAATLİK İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNİ

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