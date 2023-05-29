29 Mayıs Ekrem İmamoğlu konuşması ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi ile sonuçlandı. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yenilginin ardından "Mücadeleye devam" mesajı verdi. 29 Mayıs Ekrem İmamoğlu konuşması ne zaman kaçta, hangi kanalda?

Bu sabah sinyali verdi, akşam ateşi yakacak! Tüm gözler İmamoğlu'nun yapacağı fetih konuşmasında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesinin ardından, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sessiz kalması dikkat çekti. İmamoğlu sabah yaptığı açıklamada "değişim" vurgusu yaparken; kulislerde Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiği konuşuluyor. İmamoğlu'nun ise İstanbul'un Fethinin 570. yıl dönümü nedeniyle bu akşam yapacağı konuşmada önemli mesajlar vereceği tahmin ediliyor. Peki, 29 Mayıs Ekrem İmamoğlu konuşması ne zaman kaçta, hangi kanalda?

29 MAYIS EKREM İMAMOĞLU KONUŞMASI NE ZAMAN?

İmamoğlu'nun uzun süren sessizliği ve "değişim" temalı açıklaması siyaset kulislerini hareketlendirdi. Kulislerde, bir kez daha seçim mağlubiyeti alan Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesinin beklendiği vurgulanırken; İmamoğlu'nun ise fitili ateşleyerek CHP'nin başına geçmesi gerektiği savunuluyor.

Öte yandan İstanbul'un Fethinin 570. yıl dönümü nedeniyle herkesi akşam saat 19.30'da Maltepe'ye davet eden İmamoğlu'nun; burada yapacağı konuşmada da önemli mesajlar vereceği öğrenildi.

İmamoğlu'nun programı henüz açıklanmadı.