29 Mayıs tarihinde vatandaşlar tarafından 29 Mayıs bankalar açık mı? Sorusu başta olmak üzere birçok vatandaş tarafından konuya ilişkin detaylar internet üzerinde sıklıkla araştırılmaya devam ediliyor. Peki, 29 Mayıs bankalar açık mı? 29 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı olacak? 29 Mayıs bankalar yarım gün mü, tam gün mü?

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Seçimin ertesi günü 29 Mayıs bankalar açık mı? Sorusu, kullanıcılar tarafından arama motorlarında sorgulatılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri 28 Mayıs Pazar günü olacak ve ertesi gün bankaların durumu merak konusu oluyor. Peki, 29 Mayıs bankalar açık mı? 29 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı olacak? 29 Mayıs bankalar yarım gün mü, tam gün mü?

29 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?

29 Mayıs Pazartesi günü herhangi bir resmi tatil olmaması nedeniyle bankalar tam gün olmak üzere hizmet verecektir. 29 Mayıs Pazartesi günü için okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. 30 Mayıs Salı günü okullarda eğitime kaldığı yerden devam edilecektir. Fakat bankalar için herhangi bir resmi tatil söz konusu değildir.

YURT DIŞI OY KULLANMAK İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ilk turu için yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan 1 milyon 839 bin 470 oy, ikinci turda 18 arttı. Bulundukları ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanlar, 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar gümrük kapılarında oy verebilecek.