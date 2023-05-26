29 Mayıs 2023 resmi tatil mi ve 29 Mayıs tatil mi, okullar kapalı mı sorular gündeme geliyor. 28 Mayıs 2023 Pazar günü 13. cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu için 29 Mayıs günü tatil mi merak ediliyor. Peki, 29 Mayıs 2023 resmi tatil mi? 29 Mayıs tatil mi, okullar kapalı mı?

29 Mayıs 2023 Pazartesi günü tatil mi ve 29 Mayıs 2023 resmi tatil mi soruları sıklıkla araştırılıyor. 28 Mayıs 2023 Pazar günü 13. cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu için 29 Mayıs günü tatil mi merak ediliyor. 29 Mayıs 2023 resmi tatil mi? 29 Mayıs tatil mi, okullar kapalı mı? Detaylar haberimizdedir…

29 MAYIS 2023 RESMİ TATİL Mİ?

28 Mayıs 2023 Pazar günü 13. cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu için 29 Mayıs günü okullar kapalı olacaktır. Ancak 29 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil değildir.

29 MAYIS 2023 OKULLAR KAPALI MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılan seçimler ile ilgili açıklaması şöyle olmuştu:

"Okullarımızı ve öğretmenlerimizi bir sonraki öğretim gününe rahat ve sağlıklı bir şekilde hazırlayabilmek için seçimin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. 16 Mayıs'ta eğitim öğretim başlayacak. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."

28 Mayıs günü yapılacak olan 2.tur seçimin ardından okulların tatil olması bekleniyor fakat henüz resmi bir açıklama gelmedi.