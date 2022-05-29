29 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

29 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı
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29 Mayıs 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Anadolu Efes - Galatasaray Nef
03:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
04:00 İngiltere Premier Lig Özetler
04:30 İtalya Seri A Özetler
04:50 Efsanelerin İzinde
04:55 Spor Takvimi
05:00 Spor Artı
06:00 Avrupa Stüdyosu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Elmas Lig
09:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:30 İtalya Seri A Özetler
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Sabahı
12:00 Avrupa Karate Şampiyonası
14:15 Avrupa'dan Futbol
14:30 Spor Bülteni
15:25 RH Bandırmaspor - Eyüpspor
17:30 Spor Bülteni
17:55 İstanbulspor - BB Erzurumspor
20:00 Spor Akşamı
21:00 Gündem Futbol
23:00 Aktüel Futbol