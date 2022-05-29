29 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Anadolu Efes - Galatasaray Nef

03:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

04:00 İngiltere Premier Lig Özetler

04:30 İtalya Seri A Özetler

04:50 Efsanelerin İzinde

04:55 Spor Takvimi

05:00 Spor Artı

06:00 Avrupa Stüdyosu

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Elmas Lig

09:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:30 İtalya Seri A Özetler

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Sabahı

12:00 Avrupa Karate Şampiyonası

14:15 Avrupa'dan Futbol

14:30 Spor Bülteni

15:25 RH Bandırmaspor - Eyüpspor

17:30 Spor Bülteni

17:55 İstanbulspor - BB Erzurumspor

20:00 Spor Akşamı

21:00 Gündem Futbol

23:00 Aktüel Futbol

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