29 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler

29 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
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29 Mayıs 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Bb Erzurumspor - İstanbulspor
02:00 Eyüpspor - Rh Bandirmaspor
04:00 A. Hatayspor - G. Giresunspor
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 Gaziantep Fk - Ç. Rizespor
07:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
08:00 Süper Lig Haftanın Golleri
09:00 Yeni Gün
10:30 Süper Lig Asist Krali
10:45 Süper Lig Gol Krali
11:00 Gamer
12:00 Süper Lig Haftanın Golleri
12:15 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
12:30 Süper Hikayem
13:30 İstatistik Bankası
14:00 Futbolun Şehirleri
15:00 Taraftar
16:00 Süper Lig Haftası
16:30 Farklı Açı
17:00 Süper Lig Asist Krali
17:15 Süper Lig Gol Krali
17:35 Maç Önü
18:00 İstanbulspor - Bb Erzurumspor
20:00 Süper Lig Yolu
21:00 Süper Lig Asist Krali
21:15 Süper Lig Gol Krali
21:30 İstatistik Bankası
22:00 Futbolun Şehirleri
23:00 Taraftar