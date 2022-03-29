29 Mart TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 29 Mart Salı ATV, Kanal D, Star, Show, Fox'da neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 29 Mart yayın akışı Bugün hangi diziler var? 29 Mart Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 29 Mart Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Mart Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

29 MART SALI TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI (29 MART 2022 SALI)

06:00 Gelin Evi

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Baba

00:15 Üç Kuruş

02:45 Oğlum

ATV YAYIN AKIŞI (29 MART 2022 SALI)

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan

00:20 Adı Sevgi

03:20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05:35 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI (29 MART 2022 SALI)

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Camdaki Kız

02:45 Gelinim Mutfakta

05:15 Küçük Ağa

FOX TV YAYIN AKIŞI (29 MART 2022 SALI)

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat 10:45 Ekonomi Arası 11:00 Evlilik Hakkında Her Şey 13:00 En Hamarat Benim 16:00 Fulya İle Umudun Olsun 18:00 Evlilik Hakkında Her Şey 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 20:00 Evlilik Hakkında Her Şey 00:00 Yasak Elma 02:15 Hayati Tehlike (Yerli Sinema) 03:45 En Hamarat Benim 06:00 Zümrüdüanka

STAR TV YAYIN AKIŞI (29 MART 2022 SALI)

07:00 Söz 07:45 Ah Nerede (Yerli Sinema) 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde 16:00 Söz 18:30 Star Ana Haber 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 23:00 Yedinci Hayat (Yabancı Sinema) 01:30 Aramızda Kalsın 03:10 Sabahın Sultanı Seda Sayan 05:10 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI (29 MART 2022 SALI)

06:30 Oynat Bakalım 07:15 8'de Sağlık 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 11:15 Survivor All Star 13:00 Survivor Panoroma 14:45 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Survivor All Star 00:15 Survivor Ekstra 01:30 Canım Annem 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 04:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

TRT 1 YAYIN AKIŞI (29 MART 2022 SALI)

05:15 Elimi Bırakma

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

13:30 Ege'nin Hamsisi

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı

23:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

03:40 Seksenler

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