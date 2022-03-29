29 Mart TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 29 Mart Salı ATV, Kanal D, Star, Show, Fox'da neler var? - Haberler

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29 Mart TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 29 Mart Salı ATV, Kanal D, Star, Show, Fox'da neler var?

Haberler.com - Gündem
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29 Mart TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 29 Mart Salı ATV, Kanal D, Star, Show, Fox'da neler var?

29 Mart Salı günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 29 Mart TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Peki, 29 Mart yayın akışında neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 29 Mart yayın akışı Bugün hangi diziler var? 29 Mart Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 29 Mart Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Mart Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

06:00 Gelin Evi

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Baba

00:15 Üç Kuruş

02:45 Oğlum

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan

00:20 Adı Sevgi

03:20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05:35 Kuruluş Osman

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Camdaki Kız

02:45 Gelinim Mutfakta

05:15 Küçük Ağa

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Evlilik Hakkında Her Şey

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

18:00 Evlilik Hakkında Her Şey

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

00:00 Yasak Elma

02:15 Hayati Tehlike (Yerli Sinema)

03:45 En Hamarat Benim

06:00 Zümrüdüanka

07:00 Söz

07:45 Ah Nerede (Yerli Sinema)

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:00 Yedinci Hayat (Yabancı Sinema)

01:30 Aramızda Kalsın

03:10 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:10 Söz

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panoroma

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Canım Annem

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:15 Elimi Bırakma

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

13:30 Ege'nin Hamsisi

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı

23:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

03:40 Seksenler

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Televizyon yayın akışı, Gündem, Güncel, Haberler

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