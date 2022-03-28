29 Mart Tarihte Bugün ne odu? 29 Mart ne günü? 29 Mart'ta doğan ünlüler! 29 Mart'ta ne oldu?

29 Mart'ta doğan ünlüler! 29 Martta ne oldu? 29 Mart tarihte bugün yaşanan olaylar, 29 Mart'ta ölenler ve 29 Mart'ta doğanlar merak ediliyor. 29 Mart'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 29 Mart ne günü? 29 Mart dünya ne günü? 29 Mart'ta kim öldü? İşte, 29 Mart doğumlu ünlüler haberimizde...

29 MART TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

29 Mart tarihte bugün yaşanan olaylar kronolojik sıralamayla şu şekildedir:

1430 - Osmanlı Orduları, Selanik ve İyonya'yı fethetti.

1461 - İngiltere tahtı için yapılan Güller Savaşı'ında, York Hanedanı'ından IV. Edward, Lancaster ailesinden VI. Henry'yi Towton savaşında yendi.

1903 - Marconi'nin telsiz sistemi aracılığıyla, Londra ve New York arasında düzenli haber akışı başladı.

1938 - Harp Okulu Mahkemesi, Nâzım Hikmet'i 28 yıl hapse mahkûm etti.

1950 - Nâzım Hikmet, Bursa Cezaevinde açlık grevine başladı.

1957 - Kıbrıs'ta gerginliğin tırmanması üzerine, Ada'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

1966 - Leonid Brejnev, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Birinci Sekreterliği'ne getirildi. Brejnev, ABD'nin Vietnam politikasını kınadı.

1968 - Türkiye'de ilk böbrek nakli, İstanbul'da Doktor Atıf Taykurt ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

1973 - Vietnam Savaşı: ABD'nin son birlikleri de Güney Vietnam'dan ayrıldı.

1979 - Uganda'da İdi Amin rejimi askeri darbeyle devrildi. İdi Amin kaçtı.

1982 - Kanada Yasası ile Kanada bağımsızlığını aldı.

1989 - Londra'da dünyanın ilk tüp beşizleri doğdu.

1989 - DYP Siirt Milletvekili Abdülrezzak Ceylan, TBMM'de Bağımsız Siirt Milletvekili Zeki Çeliker'in Siirt Milletvekili İdris Arıkan'a hakaret etmesi ile başlayan tartışmayı önlemeye çalıştığı sırada kaza kurşunu ile hayatını kaybetti. ANAP Siirt Milletvekili İdris Arıkan,olaydan sonra tutuklandı. Mahkemenin olayın kaza sonucu meydana geldiği kararından sonra tahliye edildi.

2004 - Bulgaristan, Estonya, Litvanya, Letonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya, NATO'ya kabul edildiler.

2005 - Isparta'nın Sütçüler Kaymakamı Mustafa Altınpınar'ın, ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Orhan Pamuk'un kitaplarının kütüphane ve kitaplıklardan ayıklanarak imha edilmesi talimatı verdiği ortaya çıktı. Isparta Valiliği talimatı iptal etti.

2006 - Dünya'nın büyük bir bölümünde gözlemlenen tam güneş tutulması gerçekleşti.

2009 - Türkiye'de yerel seçimler gerçekleşti. AK Parti yüzde 38,39 oy oranıyla birinci parti oldu. CHP yüzde 23,08, MHP ise yüzde 15,97 oranında oy aldı.

2010 - Moskova metrosunda gerçekleştirilen intihar saldırılarında, 40 kişi öldü.

29 MART'TA DOĞAN ÜNLÜLER

29 Mart'ta doğan ünlüler kronolojik sırayla şu şekildedir:

1553 - Viçenzos Kornaros, Giritli yazar (ö. 1613)

1561 - Santorio Santorio, İtalyan hekim (ö. 1636)

1712 - Atike Sultan, III. Ahmed'in kızı (ö. 1738)

1790 - John Tyler, Amerikalı politikacı (ö. 1862)

1824 - Ludwig Büchner, Alman filozof ve fizikçi (ö. 1899)

1826 - Wilhelm Liebknecht, Alman gazeteci ve politikacı (ö. 1900)

1869 - Kalust Sarkis Gülbenkyan, Ermeni iş adamı (ö. 1955)

1873 - Tullio Levi-Civita, İtalyan matematikçi (ö. 1941)

1883 - Memduh Şevket Esendal, Türk yazar (ö. 1952)

1899 - Lavrenti Beriya, Sovyet politikacı ve Sovyet Gizli Polis Şefi (ö. 1953)

1902 - Marcel Aymé, Fransız yazar (ö. 1967)

1916 - Eugene McCarthy, Amerikalı politikacı (ö. 2005)

1918 - Sam Walton, Amerikalı iş adamı (ö. 1992)

1927 - John Robert Vane, İngiliz farmakolog (ö. 2004)

1929 - Lennart Meri, Estonyalı yazar, film yönetmeni ve Estonya'nın 2. Cumhurbaşkanı (ö. 2006)

1937 - Gordon Milne, İngiliz futbol adamı

1939 - Terence Hill, İtalyan aktör

1940 - Astrud Gilberto, Brezilyalı şarkıcı

1943 - John Major, İngiliz devlet adamı ve Büyük Britanya Başbakanı

1943 - Vangelis, Yunan besteci

1945 - Walt Frazier, Amerikalı basketbolcu

1949 - Kayahan, Türk besteci ve şarkıcı (ö. 2015)

1950 - Mory Kanté, Malili müzisyen

1952 - Teófilo Stevenson, Kübalı amatör boksör (ö. 2012)

1953 - Güher Pekinel, Türk piyanist

1953 - Süher Pekinel, Türk piyanist

1954 - Ahmed Doğan, Türk asıllı Bulgar siyasetçi

1955 - Mehmet Gül, Türk hukukçu, siyasetçi ve iş adamı (ö. 2008)

1957 - Christopher Lambert, Fransız aktör

1963 - Elle Macpherson, Avustralyalı model, oyuncu, yardımsever ve iş kadını

1967 - Michel Hazanavicius, Fransız yönetmen, yapımcı ve senarist

1968 - Lucy Lawless, Yeni Zelandalı aktris ve şarkıcı

1972 - Rui Costa, Portekizli futbolcu

1973 - Marc Overmars, Hollandalı futbolcu

1976 - Jennifer Capriati, Amerikalı tenisçi

1980 - Mert Turak, Türk oyuncu

1981 - Nihal Yalçın, Türk oyuncu

1983 - Ezgi Mola, Türk oyuncu

1985 - Fernando Amorebieta, Venezuelalı futbolcudur

1986 - Sylvan Ebanks-Blake, Jamaika asıllı İngiliz futbolcudur

1986 - İvan Uhov, Rus yüksek atlayıcı

1987 - Dimitri Payet, Fransız millî futbolcudur

1987 - Romain Hamouma, Cezayir pasaportlu Fransız futbolcudur

1988 - Lacey Pauletta, Bonaireli futbolcu

1988 - Sercan Konal, Türk futbolcu

1988 - Jesús Molina, Meksikalı futbolcudur

1989 - James Tomkins, İngiliz futbolcudur

1990 - Carlos Peña, Meksikalı futbolcudur

1990 - Teemu Pukki, Finlandiyalı millî futbolcudur

1991 - Fabio Borini, İtalyan futbolcu

1991 - Irene, Güney Koreli bir şarkıcı, rapçi ve oyuncudur

1991 - Hayley McFarland, Amerikan aktris, şarkıcı ve dansçı

1991 - N'Golo Kanté, Fransız futbolcu

1993 - Thorgan Ganael Francis Hazard, Belçikalı futbolcu

1994 - Choi Jin-ri, Güney Koreli aktris, model ve şarkıcı (ö. 2019)

29 MART'TA VEFAT EDENLER

29 Mart'ta vefat edenler kronolojik sırayla şu şekildedir:

MÖ 87 - İmparator Wu Ti, Han Hanedanı'ndan gelen Çin İmparatorluğu'nun 7. İmparatoru (d. MÖ 156)

57 - Guangwu, Han Hanedanı'na mensup Çin İmparatoru ve Doğu Han Hanedanı'nın kurucusu (d. MÖ 5)

1368 - Go-Murakami, Japonya'nın 97. İmparatoru (d. 1328)

1721 - Charles Vane, İngiliz korsan (d. ?)

1772 - Emanuel Swedenborg, İsveçli bilim adamı (d. 1688)

1792 - III. Gustav, İsveç Kralı (d. 1746)

1818 - Alexandre Pétion, Haiti'nin 1. Devlet Başkanı (d. 1770)

1891 - Georges Seurat, Fransız ressam (d. 1859)

1912 - Robert Falcon Scott, İngiliz kâşif (d. 1868)

1939 - Hafız İbrahim Demiralay, Türk politikacı ve din adamı (d. 1883)

1956 - Fuat Uzkınay, Türk yönetmen, yapımcı ve ilk Türk sinemacılardan (d. 1888)

1965 - Wilhelm Worringer, Alman sanat tarihçisi (d. 1881)

1966 - Abdullah Ziya Kozanoğlu, Türk mimar, romancı, çizgi-roman yazarı ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 11. Başkanı (d. 1906)

1970 - Ayşe Şekibe İnsel, Türk politikacı (d. 1886)

1970 - Lev Kuleşov, Sovyet sinema teorisyeni ve yönetmeni (d. 1899)

1972 - Joseph Arthur Rank, İngiliz sanayici ve film yapımcısı (d. 1888)

1980 - Mantovani, İtalyan asıllı İngiliz besteci (d. 1905)

1982 - Carl Orff, Alman besteci (Carmina Burana'nın yaratıcısı) (d. 1895)

1984 - İlhami Bekir Tez, Türk şair

1984 - Ömer Sami Coşar, Türk gazeteci ve yazar

1989 - Mehmet Abdurrezak Ceylan, Türk siyasetçi (d. 1951)

1987 - Akaki Şanidze, Gürcü dilbilimci ve filolog (d. 1887)

1991 - Guy Bourdin, Fransız verici hikayeler (d. 1928)

1992 - Paul Henreid, Avusturyalı aktör (d. 1908)

1993 - Alfred Preis, Avusturyalı mimar (d. 1911)

1995 - Jimmy McShane, Kuzey İrlandalı şarkıcı (d. 1957)

1999 - Gyula Zsengellér, Macar futbolcu (d. 1915)

1999 - Joe Williams, Amerikalı şarkıcı (d. 1918)

2000 - Mustafa Eremektar, Türk karikatür sanatçısı (d. 1930)

2002 - Erman Şener, Türk sinema eleştirmeni, gazeteci, senaryo ve kitap yazarı (d. 1942)

2009 - Vladimir Fedotov, Rus asıllı Sovyet millî futbolcu ve teknik direktördür (d. 1943)

2009 - Andy Hallett, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1975)

2009 - Maurice Jarre, Fransız besteci (d. 1924)

2012 - Luke Askew, Amerikalı oyuncu (d. 1932)

2012 - Hurşit Kemal Cantürk, Türk siyasetçi (d. 1926)

2015 - Ayla Arslancan, Türk sinema oyuncusu (d. 1936)

2016 - Patty Duke, Amerikalı oyuncu ve yazar (d. 1946)

2017 - Aleksey Abrikosov, Rus teorik fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1928)

2018 - Anita Shreve, Amerikalı yazardır (d. 1946)

2018 - Sven-Olov Sjödelius, İsveçli kano yarışçısıdır (d. 1933)

2019 - Dobrica Eric, Sırp yazar ve şair (d. 1936)

2019 - Tao Ho, Hong Konglu mimar (d. 1936)

2019 - Shane Rimmer, Kanadalı oyuncu, seslendirme sanatçısı ve senarist (d. 1929)

2019 - Agnès Varda, Fransız fotoğrafçı ve sinemacı (d. 1928)

2019 - Ed Westcott, Amerikalı fotoğrafçı (d. 1922)

2020 - Opoku Afriyie, Ganalı millî futbolcu ve teknik direktördür (d. 1945)

2020 - Philip Anderson, Nobel ödüllü Amerikalı fizikçi (d. 1923)

2020 - Beryl Bernay, Amerikalı gazeteci, animasyon film yapımcısı, ressam, fotoğrafçı, oyuncu ve moda tasarımcısı (d. 1926)

2020 - José Luis Capón, İspanyol eski millî futbolcudur (d. 1948)

2020 - Jean-François Cesarini, Fransız siyasetçi (d. 1970)

2020 - Patrick Devedjian, Fransız siyasetçi (d. 1944)

2020 - Joe Diffie, Amerikalı country müzik şarkıcısı, söz yazarı ve gitarist (d. 1958)

2020 - Robert H. Garff, Amerikalı bir işadamı ve politikacı (d. 1942)

2020 - Maria Mercader, Amerikalı bir gazeteci ve haber yapımcısı (d. 1965)

2020 - Alan Merrill, Amerikalı vokalist, gitarist, söz yazarı, oyuncu ve model (d. 1951)

2020 - Tomas Oneborg, İsveçli fotoğrafçı (d. 1958)

2020 - Krzysztof Penderecki, Polonyalı besteci (d. 1933)

2020 - Francis Rapp, Fransız tarihçi ve akademisyen (d. 1926)

2020 - Isaac Robinson, Amerikalı hukukçu ve siyasetçi (d. 1975)

2020 - Angelo Rottoli, İtalyan profesyonel boksör (d. 1958)

2020 - Ken Shimura, Japon komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1950)

2020 - Henri Tincq, Fransız gazeteci (d. 1945)

2021 - Bashkim Fino, Arnavut siyasetçi (d. 1962)

29 MART NE GÜNÜ?

29 Mart günü önemli bir olay ile anılmamaktadır.

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