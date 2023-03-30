Survivor'da dün akşam takımlar ödül oyunu için yarıştılar. Ödül oyununu kazanan takım merak konusu oldu. Peki, 29 Mart Survivor kim kazandı? Survivor dün akşam hangi takım kazandı? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Survivor'da dün akşam yayınlanan ödül oyununda kıyasıya mücadele gerçekleşti. Ödül oyununu hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Peki, 29 Mart Survivor kim kazandı? Survivor dün akşam hangi takım kazandı? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR GEÇEN HAFTA ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Survivor'da geçtiğimiz hafta dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet gerçekleşti. Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler takımında eleme gerçekleşecek. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir:

1. eleme adayı: Murat

2. eleme adayı: Aziz

3.eleme adayı: Asena

4.eleme adayı: Elanur

5.eleme adayı: Barış

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da geçtiğimiz akşam hangi yarışmacının elendiği araştırılıyor. Yapılan konsey sonrasında elenen isim Elanur Pat olmuştur.

29 MART SURVİVOR KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununu hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği ödül oyununu gönüllüler takımı kazanmıştır.