29 Mart Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 29 Mart Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

29 MART'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 13965132 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ASRİ, AYTAÇ, CANDOĞAN, DİLDAR, ENVER, ERKAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, HOŞ, KIZILERİK, KUĞULU, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TAŞAN, YALÇINDAĞ, YAVRUAĞZI, YEŞİLCE, ÜMMET, İLKE sk/ TAŞOLUK mah RÜZGAR GÜLÜ, SELÇUKLU, ŞAH sk bölgelerinde 29/03/2022 01:00:00 - 29/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 14038383 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ATATÜRK, ERDAL, ESATPAŞA, GÜZELYALI, HAMAMÖZÜ, KRİSTAL, MANDIRA, MEDİNE, MEYAN, NERMİN, SAADETTİN, SEYİT ONBAŞI, TOPAÇ, YADİGAR sk/ MEHMET AKİF ERSOY mah AKKALE, AKYİĞİT, ATATÜRK, AZİZE, BAĞLARBAŞI, CANDANER, DALKILIÇ, ENSAR, GÖKHAN, ILICA, KARABURUN, MERDİVEN, MERMER, MERYEM, MESCİT, MOR LEYLAK, MİNİ, PLEVNE, PİRİ REİS, SARGIN, SEBİR, SEDAT, SELAM, TAHSİLDAR, TEMAŞA, UHUVVET, ZİYA GÖKALP, ÇAVUŞBAŞI, ÖZVATAN, İYİ NİYET, ŞEYDA sk bölgelerinde 29/03/2022 02:30:00 - 29/03/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 14115319 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah BENNUR, GÜLPINAR, GÜLİSTAN, HACIMAŞLI-HARAÇÇI, OSMANLI, ŞİMŞEK sk/ HARAÇÇI mah KANDIRA sk bölgelerinde 29/03/2022 09:00:00 - 29/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. AVCILAR

NO: 13964481 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah İLKEM sk/ GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, ALSANCAK, ASKER, AYVACI, AZİM, BARIŞ, BAŞARAN, BİÇER, CANDAN, DALBASTI, DALTABAN, DAMAT, DAMATAŞI, DÖNERTAŞ, DİK, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), ELİFOĞLU, GAMZE, GELİN, GEZEGEN, GÖRÜMCE, GÜLİZAR, GÜMÜŞ, GÜMÜŞPALA, GÜZELBAKAN, HACIBEY, HACIKADIN, HACIŞERİF, HANDAN, HANEDAN, HAZİNE, HÜSEYİN ÖZKAN, KARAKAŞ, KARAYOLLARI, KASAP AHMET, KAYNANA, KAYNATA, KIRMIZI FENER, KURUÇEŞME, LEVAZIM, MELİK HANIM, MÜGE, MÜRVET, MİCAN, NALAN, NİLGÜN, OBA, PAŞA, RIZABEY, SAMANYOLU, SARP, SAVAŞ, SEYİSOĞLU, SEZABEY, TÜRKMEN, YÖRE, YÜKSEL, YİĞİT, ÇAMLIK, ÇAPARİ, ÇEVRE, ÇOBAN SUYU, ÇUKURÇEŞME, ÇİROZ, ÖREN, ÖZGÜR, ÜÇGEN, İDARE, İNCEBEL, İNCEBEY, İNCİ, İPEK, İSKECE, ŞEH.J.ER A.KÜRŞAT KEKLİK, ŞEHİT ECEVİT YILDIRIM, ŞEHİT SERHAT ÖNDER, ŞULE sk// BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AY sk/ MARMARA mah AVRASYA sk// ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 1. sk bölgelerinde 29/03/2022 09:00:00 - 29/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 13860316 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ÇELİK sk/ DENİZKÖŞKLER mah RÜZGARLI sk bölgelerinde 29/03/2022 09:00:00 - 29/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 13872626 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ŞAMLI sk bölgelerinde 29/03/2022 13:00:00 - 29/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAĞCILAR

NO: 13981316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2173., BARBAROS sk// ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 528. ÇIKMAZ, 528/1. ÇIKMAZ, 529., 530., 531., 536., 537., 538., 548., 548/1., 550., 551., 555., 556., 557., 560., 561., 562., 563., 564., 565., 566., 566/1., 567., 568., 569., 570., 574., 575., 576., 577., 578., 578/1. ÇIKMAZ, 579., 590., 591., 594., 595., 612., AYDIN, BARBAROS, MARMARA, TEPE, YILDIRIM, ŞEHİT ALİ KARAHAN, ŞEHİT CEVDET sk/ TURGUT REİS mah 423., 498., 502., 503., 503/1., 504., 505., 506., 506/1., 513., 514., 518., 519., 520., 521., 522., 523., 523/1., 524., 525., 526., 527., ADEM YAVUZ, KARAOSMANOĞLU, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 29/03/2022 01:00:00 - 29/03/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14038391

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1680., 1681., 1682., 1683., 1684., 1685., 1686., 1687., 1688., 1689., 1691., 1693., 1694., 1695., 1696., 1697., BAĞCILAR ASFALTI sk/ YENİMAHALLE mah 1543., 1545., 1560., 1563., 1564., 1566., 1567., MEVLANA sk bölgelerinde 29/03/2022 03:30:00 - 29/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14038411

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 672. sk bölgelerinde 29/03/2022 08:30:00 - 29/03/2022 10:30:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13965092

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 885., 886., FATİH sk bölgelerinde 29/03/2022 09:00:00 - 29/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14038410

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 672., BAĞCILAR sk bölgelerinde 29/03/2022 09:30:00 - 29/03/2022 14:30:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13873202

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2184., 2185., 2235., 2240. sk// ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 46., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 64., 67., ATATÜRK, NİĞBOLU, SEMERKANT sk/ MİMAR SİNAN mah 81., 85., 86., 93., 94., ATATÜRK, RUMELİ sk bölgelerinde 29/03/2022 12:00:00 - 29/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14038402

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 674. sk bölgelerinde 29/03/2022 14:00:00 - 29/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14038400

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 674., 680. sk bölgelerinde 29/03/2022 14:00:00 - 29/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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