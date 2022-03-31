29 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İZMİR (Haberler.com) - İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 31 Mart Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:

31.03.2022 09:00 13:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE HELVACI BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAHALLESİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, GENÇLİK, NAMIK KEMAL, MİMAR SİNAN CADDELERİ, 2400, 2401, 2402, 2403, 2409, 2219, 2200 SOKAKLARI, TALAT BİLGİN CADDESİ, HELVACI BELEDİYESİ, 2222 SOKAKİ FEVZİ ÇAKMAK, MUAMMER AKSOY, İKA OTOYOL HATUNDERE CADDELERİ VE CİVARLARI

31.03.2022 09:00 17:00 AG ARIZA ONARIM NEDENİYLE ŞEHİTKEMAL MAHALLESİ AŞAĞI ŞEHİT KEMAL BÖLGESİ KARANFİL ,ÇAKMAK, ASMALI, NERGİZ SOKAKLARI VE CİVARLARI

31.03.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 SOKAKLARI, SALİHLER VATAN, SALİHLER CUMHURİYET CADDELERİ VE CİVARLARI

31.03.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ BAĞARASI MAHALLESİ YENİ FOÇA CADDESİ, 1001, 1003, 1004, 1005, 1011, 1011/1, 1012, 1013, 1014 SOKAKLAR VE CİVARLARI

31.03.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ BAĞARASI MAHALLESİ YENİ FOÇA CADDESİ 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1010/1, 1010/2, 1011, 1014 SOKAKLAR VE CİVARLARI

31.03.2022 09:00 14:00 OG ARIZA ONARIM NEDENİYLE ASARLIK GÖLCÜK, IRMAK, İNCİRLİPINAR, YEŞİLPINAR, ZEYTİNLİK MAHALLELERİNİN TAMAMI VE CİVARLARI

31.03.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,6287,6287/2,6272,6287/3 SOKAKLAR VE CİVARI

31.03.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜK ÇİĞLİ MAHALLESİ,8715/1,8715,8718,8718/1,8785/5 SOKAKLAR VE CİVARI

31.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VATAN MAHALLESİ,9101-9103-9132-9134-9136 SOKAKLAR VE CİVARI

31.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YÜZBAŞI ŞERAFETTİN MAHALLESİ,3592-3742 SOKAKLAR VE CİVARI

31.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ,ÇAMLI,MUSTAFA KEMALPAŞA MAHALLELERİ

31.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLBAĞLAR MAHALLESİ,647/20,647/10,637/39,637/62 SOKAKLAR VE CİVARI

31.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞİTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK,MENDERES CADDELERİ,335,337,355 SOKAKLAR VE CİVARI

31.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞİTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK,MENDERES CADDELERİ,335,337,355 SOKAKLAR VE CİVARI

31.03.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ALAÇATI MAHALLESI 14036, 14042, 14043, 14046, 14048, 14049, 14057 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-428

31.03.2022 09:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım İZMIR CAD., MEHMET AKIF ERSOY CAD., ADNAN MENDERES BULVARI 101,110,9162,9117,117/1,9247,9119,9300 SOKAKLARI VE CIVARLARI M-339

31.03.2022 09:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım BAŞKOMUTAN ATATÜRK MAH., KARABAĞLAR VE CIVARLARI L-108

31.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SÜTÇÜLER KÜME YOLU, AKEVLER CAD., SPIL DAĞI YOLU, YAMAN SOKAK VE CIVARLARI

31.03.2022 09:00 15:00 OG Arıza Bakım Onarım SEFERIHISAR BENGILER MAHALLESI

31.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ZAFER MAH. ŞHT. ERDAL BODUR CD. VE ÇEVRE SOKAKLAR TR-118

31.03.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması BOYNUYOĞUN MAH-ÇINIYERI MAH-IŞIKLI MAH-CAMBAZLI MAH-GÜME MAH-DALLIK MAH-YAMANDERE MAH-BÜYÜKKEMERDERE MAH-KÜÇÜKKEMERDERE MAH-DÜNDARLI MAH-SOMAK MAH-KÜÇÜKBURUN MAH-ÇERIKÖZÜ MAH-DIBEKÇI MAH-TOPARLAR MAH-DAĞDERE MAH-MUSALAR MAH-KÜÇÜKKÖMÜRCÜ MAH-BÜYÜKKÖMÜRCÜ MAH-ÇAĞDAŞ ANADOLU KOLEJI-GRB SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR.

31.03.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması SUBAŞI MAH,8513,8516,8515,8500,8502, SOKAKLAR ,SÜLEYMAN BOZKURT VE 2. İNÖNÜ CADDELERI TR-3

31.03.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması BADEMLER,OVACIK VE TURGUT MAHALLELERIDIR

31.03.2022 09:00 12:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma KALABAK MAHALLESI KEKLIKTEPE MEVKIININ BIR BÖLÜMÜDÜR TR-294

31.03.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması BÜYÜKAVULCUK MAHALLESI

31.03.2022 09:30 12:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma YUKARIAKTEPE-MUTAFLAR-ÇAMLIK VE PALAMUTÇUK MAHALLELERI

31.03.2022 09:30 15:00 AG Arıza Bakım Onarım BOZKÖY MAH. PANORAMA EVLERI VE CIVARI L-39

31.03.2022 09:30 13:30 AG Arıza Bakım Onarım SEFERIHISAR SIĞACIK MAHALLES 3211,3210,3212,2116,SOKKA VE CIVARI

31.03.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NALDÖKEN MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ,1260,1261,1261/1-2-3-4-5-6-7,1264 SOKAKLAR VE CİVARI

31.03.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NALDÖKEN MAHALLESİ,1261/1,1261/5,1264 SOKAKLAR VE CİVARI

31.03.2022 11:00 13:00 OG Arıza Bakım Onarım SÜLEYMAN DEMIRLE MAHALLESI PIRLATA EVLER SITESI

31.03.2022 11:00 13:00 OG Arıza Bakım Onarım HÜRRIYET,CUMHURIYET, ZAFER MAHAHLELELRI KISMEN

31.03.2022 12:00 13:30 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YAYAKENT MAHALLESİ VE CİVARLARI

31.03.2022 13:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma BALIKLIOVA MAH. 13003 SOKAK TR-4 B KOLU

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