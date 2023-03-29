29 Mart 2023 Tv 2 Yayın Akışı
TV Haberleri
29 Mart 2023 Çarşamba günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
00:15 Vatanım Sensin
02:15 Buz Kıyameti
03:45 Çocuklar Duymasın
05:00 Rehber
05:30 Müzik
06:00 Yaralı Kuşlar
07:15 Elveda Derken
09:30 Geniş Aile
11:30 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler
12:30 Çok Gezenti
14:00 Rehber
15:00 Küçük Ağa
17:15 Çocuklar Duymasın
20:00 Vatanım Sensin
22:30 Sokak Yarışçısı