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29 Mart 2023 Kanal d Yayın Akışı

TV Haberleri

29 Mart 2023 Kanal d Yayın Akışı

29 Mart 2023 Çarşamba günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Üç Kız Kardeş

02:45 Hicran

03:30 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

05:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Aşk ve Umut

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

Kaynak: InterSinema.com / TV

Üç Kız Kardeş Aşk ve Umut Kanal D Hicran TV Haberler

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