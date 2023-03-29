29 Mart 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
29 Mart 2023 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:30 Buz Hokeyi
01:00 Buz Hokeyi
01:30 Kayakla Atlama Dünya Kupası
02:30 Kayakla Atlama Dünya Kupası
03:30 Bisiklet: Gent Wevelgem
05:00 Bisiklet: Brugge De Panne
06:00 Bisiklet: E3 Classic
07:00 Dünya Körling Şampiyonası
08:00 Kayaklı Koşu Dünya Kupası
09:30 Kuzey Kombine Dünya Kupası
10:00 Kuzey Kombine Dünya Kupası
10:30 Dünya Körling Şampiyonası
12:00 Kayaklı Koşu Dünya Kupası
13:30 Kuzey Kombine Dünya Kupası
14:00 Kuzey Kombine Dünya Kupası
14:30 Bisiklet: Katalonya Turu
15:30 Bisiklet: Katalonya Turu
17:00 Bisiklet: Katalonya Turu
18:00 Bisiklet: Katalonya Turu
19:30 Bisiklet: Katalonya Turu
20:30 Cycling Show
21:00 Kayaklı Koşu Dünya Kupası
21:30 Dünya Artistik Patinaj Şamp.
23:00 Dünya Artistik Patinaj Şamp.