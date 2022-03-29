29 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:10 Spor Artı

02:10 Futbol Gecesi

04:10 Spor Toto Süper Lig Özetler

04:40 Spor Toto 1. Lig Özetler

05:05 Spor Takvimi

05:10 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İLK BASKI (Canlı)

08:55 Spor Takvimi

09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:45 Spor Toto 1. Lig Goller

09:55 Spor Takvimi

10:00 SPOR BÜLTENİ (Canlı)

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 SPOR MANŞET (Canlı)

12:30 GÜN ORTASI (Canlı)

13:25 İngiltere Premier Lig Özetler

13:40 İtalya Seri A Özetler

14:00 SPOR STÜDYOSU (Canlı)

15:55 Spor Takvimi

16:00 HEDEF SÜPER LİG (Canlı)

17:50 Spor Atlası

18:00 SPOR MERKEZİ (Canlı)

20:00 SPOR AKŞAMI (Canlı)

21:00 GÜNDEM FUTBOL (Canlı)

23:00 AKTÜEL FUTBOL (Canlı)

InterSinema.com / TV