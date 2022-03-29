29 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı
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29 Mart 2022 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:10 Spor Artı
02:10 Futbol Gecesi
04:10 Spor Toto Süper Lig Özetler
04:40 Spor Toto 1. Lig Özetler
05:05 Spor Takvimi
05:10 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İLK BASKI (Canlı)
08:55 Spor Takvimi
09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:45 Spor Toto 1. Lig Goller
09:55 Spor Takvimi
10:00 SPOR BÜLTENİ (Canlı)
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 SPOR MANŞET (Canlı)
12:30 GÜN ORTASI (Canlı)
13:25 İngiltere Premier Lig Özetler
13:40 İtalya Seri A Özetler
14:00 SPOR STÜDYOSU (Canlı)
15:55 Spor Takvimi
16:00 HEDEF SÜPER LİG (Canlı)
17:50 Spor Atlası
18:00 SPOR MERKEZİ (Canlı)
20:00 SPOR AKŞAMI (Canlı)
21:00 GÜNDEM FUTBOL (Canlı)
23:00 AKTÜEL FUTBOL (Canlı)