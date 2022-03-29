29 Mart 2022 Kanal d Yayın Akışı - Haberler

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29 Mart 2022 Kanal d Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
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29 Mart 2022 Kanal d Yayın Akışı

29 Mart 2022 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:45 Gelinim Mutfakta

04:00 Arda ile Omuz Omuza

04:45 Küçük Ağa

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

InterSinema.com / TV

Gelinim Mutfakta, Kanal D, TV, Haberler

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