29 Mart 2022 Haberleri
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29 Mart 2022 Manşet Haberleri.
- Bakan Özer'den öğretmen adaylarına müjde: 2021 KPSS ataması olacak
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