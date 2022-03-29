29 Mart 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Fenerbahçe - Konyaspor

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 Göztepe - A. Alanyaspor

04:00 A. Demirspor - M. Başakşehir

05:45 Spor Toto Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 Arsene Wenger Özel

07:00 Yeni Gün

09:00 Gaziantep FK - Galatasaray

10:45 1. Lig Haftanın Golleri

11:00 Süper Lig Maç Özetleri

12:00 İstatistik Bankası

12:30 Y. Yozgatspor - Galatasaray

14:00 Spor Toto Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri

14:30 Trabzonspor - Beşiktaş

15:30 İH Konyaspor - Göztepe

16:00 ÖK Y. Malatyaspor - Kasımpaşa

17:45 Spor Toto Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Kayserispor- Trabzonspor

19:30 Farklı Açı

20:00 Bursaspor - Beşiktaş

21:30 İstatistik Bankası

22:00 Kocaelispor - Fenerbahçe

23:30 Süper Lig Haftası

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