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29 Kasım TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var?

29 Kasım TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var?
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29 Kasım Cuma günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 29 Kasım TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Peki, 29 Kasım yayın akışında neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 29 Kasım yayın akışı Bugün hangi diziler var? 29 Kasım Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 29 Kasım Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Kasım Cuma Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

29 KASIM CUMA TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

  • Show TV: Kızılcık Şerbeti 20:00
  • NOW: Çakallarla Dans 6 20:00
  • ATV: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00
  • Kanal D: Arka Sokaklar 20:00
  • Star TV: Yalı Çapkını 20:00
  • TRT 1: Kara Ağaç Destanı 20:00

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 - Bu Sabah
  • 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 - Kızılcık Şerbeti
  • 18:45 - Show Ana Haber
  • 20:00 - Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 09:00 - Ada Masalı
  • 11:00 - Dolunay
  • 13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 16:15 - Kiralık Aşk
  • 19:00 - Star Haber
  • 20:00 - Yalı Çapkını

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 - Seksenler
  • 14.30 - Gönül Dağı
  • 19.00 - Ana Haber
  • 20.00 - Kara Ağaç Destanı

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Sen Anlat Karadeniz
  • 16.00 - Esra Erol'da
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Yaprak Dökümü
  • 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
  • 13.00 - Gelinim Mutfakta
  • 16:00 - Ayazın Sonu güneş
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - Arka Sokaklar

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - Tuzak
  • 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 - Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - Gazete Magazin
  • 14:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:30 - Çarkıfelek
  • 20:00 - MasterChef Türkiye

NOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat
  • 10.45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 - Aşk Evlilik Boşanma
  • 13.30 - En Hamarat Benim
  • 16.30 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce
  • 19.00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
  • 20.00 - Çakallarla Dans 6
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